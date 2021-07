Juana Viale contó detalles de su salida teatral junto a Mirtha Legrand: “Le insistí bastante”

El pasado viernes, Mirtha Legrand causó conmoción cuando realizó una sorpresiva salida al teatro junto a su nieta, Juana Viale. Emocionada por haber compartido este momento tan especial con su abuela, que no sale de su casa desde hace más de un año por la pandemia, la conductora contó algunos detalles de lo que vivieron juntas.

“Por suerte, la Legrand empezó a salir. Ahora les voy a contar, pero fue una noche emocionante e inolvidable, y no solo para mí que soy la nieta y que no me deja de sorprender que, cuando sale a la calle, es furor y trendic topic”, destacó con alegría.

Tras mostrar el look elegido para la velada, Viale relató la especial noche vivida junto a Legrand. “Yo la invité a mi abuela porque hacía varios días y meses, les diría más de un año, que con esto de la pandemia se guardó y se metió adentro la mujer más activa de todas las argentinas, la que iba a todos los estrenos, presentaciones, programas de televisión y desfiles”, contó.

“Después de mucho tiempo, con sus dos dosis de vacuna aplicadas, era un poco necesario que salga de su casa”, explicó la actriz, que fue la impulsora de que la diva volviera a la calle. “La invité y le insistí. No fue fácil porque saben que Mirtha Legrand no es una mujer fácil. Le insistí bastante a mi abuelita, hasta que me dijo que sí”, agregó.

Viale, que conoce bien a Legrand, supo cómo hacer para que accediera. “Le dije: ‘Si vos no venís conmigo a comer afuera o al teatro, no nos vamos a ver’, y me contestó: ‘¿Por qué me decís eso?’. Fue como una pinchadita para que se anime a salir, ¡y volvió la señora Mirtha Legrand a la calle Corrientes! Un poco de normalidad en esta locura pandémica que vivimos todos”, dijo con felicidad previo a que -por la pantalla- pasaran un corto video en donde se podía ver la salida de ambas a ver la obra teatral Dos locas de remate, protagonizada por Verónica Llinás y Soledad Silveyra.

“Fue muy emocionante. La abuela dijo que fueron 280 días sin salir para que después no digan que es exagerada, pero para mí, honestamente, fueron más porque estuvo más de un año encerrada”, aclaró Viale. “Para mí, mi abuela es mi abuelita, no es Mirtha Legrand, y no me deja de sorprender que, con la edad que tiene y todo el camino transitado, quiera salir y revincularse con su público, que es a quien ella le entregó parte de su vida”, expresó.

“Llegar y verla con esa felicidad, con la preocupación por su vestuario. Me estuvo llamando para ver qué se ponía y yo le dije que pieles no, sino no la acompañaba”, relató la conductora, revelando una infidencia. “Es muy emocionante poder ver a una mujer con la edad que tiene ella asomarse en el palco y que todo el teatro se pare a ovacionarle y le digan: ‘Volvé Mirtha’. Ella se alimenta de eso, y no puedo decir más que que me da orgullo ser su nieta, me engrandece el alma”, agregó.

Antes de pasar a recibir a sus invitados, Viale le mandó un mensaje a Legrand pidiéndole que regrese al programa. “Te sigo cuidando este lugar que es tuyo. Una salidita al teatro, otra más y ¿cuándo acá? No estaría mal”, dijo mirando a cámara.

Acompañada de su nieta Juana Viale, Mirtha Legrand fue al teatro a ver Dos locas de remate Grosby Group

A principios de julio, la actriz le había pedido a su abuela, durante uno de los programas, que salga a disfrutar de la noche porteña con ella. “Lo que le voy a proponer a mi abuela, en cámara, es que vayamos juntas al teatro. Tengo muchas ganas de ir a ver la obra de Verónica Llinás con Solita Silveyra, así que podríamos ir”, dijo con el público de testigo y conociendo la pasión de la diva por los espectáculos teatrales. Viale también remarcó que hoy en día las salas teatrales son seguras frente al Covid. “Hay protocolos que ya todos saben. El teatro se abrió y podemos ir. Yo fui la semana pasada a ver a Luis Brandoni en El Acompañamiento, obra hermosa y sensible si las hay, ¡así que aprovechen para ir!”.

Hasta hace poco tiempo, Legrand se encontraba relativamente dispuesta a volver a su trabajo, pero hubo un hecho que la asustó mucho y la hizo dudar de su decisión: el contagio de Susana Giménez. El duro momento que pasó su amiga preocupó mucho a Legrand, quien comentó: “Siempre hablo con Susana, somos familia. Se está reponiendo muy satisfactoriamente. A fin de mes, le van a dar el alta definitiva”.

La última aparición de Mirtha Legrand en la pantalla chica fue en diciembre del año pasado, cuando compartió “mesaza” junto a Juana Viale y a Marcela Tinayre.

LA NACION