Juariu contó que está embarazada y emocionó a sus compañeros de Cortá por Lozano

El lunes, una feliz noticia dejó al equipo de Cortá por Lozano (Telefe) en un mar de lágrimas de extrema alegría. ¿Qué sucedió? La panelista Victoria Braier, más conocida como Juariu, reveló que está embarazada. “No me lo imaginaba. Pensaba que era algo que iba a costar más o que no era tan fácil”, se sinceró la influencer, quien superó un cáncer de mama hace unos años.

Fiel a su estilo, Juariu, conocida en redes sociales por detectar romances y separaciones entre celebridades, dijo en el programa que tenía un enigmático: “Atención portales tengo una primicia. Primero voy a decir que tengo el aval de esta persona para contarlo, si no yo jamás diría esto de nadie. Investigué y ahora les voy a mostrar cómo me di cuenta y vamos a develar quién es la famosa”.

Juariu tuvo cáncer de mama hace algunos años por eso creía que le iba a costar quedar embarazada (Fuente: Instagram/juariu)

Acto seguido mostraron los “indicios”. Primero una storie de Instagram que decía “unas ganas de contarles lo que estoy viviendo”, una foto tocándose la panza y algunos comentarios en posteos. Luego, el panel tiró algunas pistas para acercarse a la persona en cuestión, hasta que en un momento Verónica Lozano, con cara de emoción y sorpresa, expresó: “Pará... ¿Es lo que yo creo?”. Rápidamente Juariu le respondió: “¿Qué crees vos? ¿Tenés un nombre?”. Las mujeres mantuvieron un diálogo interno por unos instantes hasta que la conductora develó el misterio. ¿De verdad? ¿Vos?”.

Entre gritos y más gritos de emoción, Lozano, Vicky Xipolitakis, Sol Pérez, Mauro Szeta, Paola Juárez, Costa y Juliana ‘Furia’ Scaglione, la ex Gran Hermano (Telefe) corrieron a abrazarla y felicitarla.

La reacción de sus compañeros al conocer la noticia (Foto: Captura de video)

Luego, Juariu dio detalles de como se enteró. Como sus compañeros sabían que se sentía mal desde hacía un tiempo, explicó que se realizó estudios, puesto que, como tenía bajo el hierro, le bajaba la presión. “Como todavía no tenía hecho el estudio de los tres meses, que te dicen que está todo bien y encaminado, no podía decir nada, me daba miedo también decirlo”, manifestó. Pero, en un momento ya no pudo ocultarlo y se lo contó a uno de los productores del programa

“Fue medio inesperado porque yo estaba haciendo un tratamiento, entonces no conté nada. Dejé el tratamiento para ver si era posible, si se iba a poder, chequear que este todo correcto en el cuerpo, si estaban bien las mamas. Hicimos todo lo que había que hacer y dijimos ‘vamos a intentar’”, explicó la influencer y contó que está de 14 semanas.

“Yo tengo congelados óvulos y la primera vez que dijimos ‘vamos a intentar’ quedé. Fue una sorpresa, un shock. No podíamos creer que haya sido tan rápido. También una bendición por todos los procesos que vivimos o que viví y nada, muy contentos”, sostuvo Juariu.

A su lado, Victoria Xipolitakis quiso saber cómo fue el momento en el que se enteró de que estaba embarazada. “Fue raro, no me lo imaginaba. Pensaba que era algo que iba a costar más o que no era tan fácil. También teníamos que estar evaluando si ovulaba, si no ovulaba para no estar tanto tiempo en la búsqueda, porque también deje la medicación -después la tengo que retomar- entonces era todo como ‘vamos viendo’”, dijo la panelista. Como tenía un atraso, junto a su marido decidieron hacer un test y dio positivo.

Vero Lozano, para poner en contexto a ‘Furia’, la invitada del día, le contó que el marido de Juariu es médico y que además la influencer se recuperó de un cáncer de mama. “Ella estaba haciendo tratamiento oncológico; nosotros acá auguramos un embarazo y ella decía ‘no, ahora no, ahora no se puede’. Creo que por eso también todos estamos tan contentos”, acotó Costa.

Por último, la futura mamá contó que días atrás tuvieron los resultados de los estudios, donde le dijeron que “estaba todo bien”, por lo que decidió hacer pública la noticia.

En 2017 a Vicky Braier le diagnosticaron cáncer de mama, pero recién hizo pública la noticia en 2021. “Lo detecté a tiempo, casi por casualidad. Porque a mis 29 años nunca me habían pedido una ecografía mamaria”, sostuvo en un posteo el 19 de octubre del 2023, en el Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Dese entonces, se ocupa de concientizar sobre la importancia de hacerse todos los chequeos y controles pertinentes.

