Este jueves por la tarde se unieron dos de los ídolos juveniles de la actualidad, como lo son el delantero de la selección argentina, Julián Álvarez, y el productor musical, Bizarrap. Todo se dio luego de que el elenco campeón del mundo ganó el partido ante Perú por las Eliminatorias Sudamericanas y se posicionó primero en la tabla rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos-México-Canadá.

El músico y el futbolista se convirtieron en dos de los referentes para los más jóvenes en la actualidad. Por un lado, el productor, gracias a sus hits en las Bizarrap Sessions en las que tuvo invitados internacionales como Shakira, Residente, Nicky Jam, Nathy Peluso, Duki, entre muchos otros. Sus canciones lideraron las listas más escuchadas en plataformas como Spotify. Recientemente, lanzó un espectacular tráiler en YouTube junto a Guillermo Francella para promocionar su nueva sesión musical junto a Milo J.

El productor musical Bizarrap es uno de los más influyentes en la escena actual Instagram: bizarrap

Bizarrap, quien dio un multitudinario concierto en el Hipódromo de Palermo este año, cosechó un cariño especial por la selección campeona del mundo en el último y se relacionó con varios miembros de La Scaloneta. Uno de los vínculos más reconocidos es el que mantiene con Paulo Dybala, quien esta temporada festejó uno de sus goles con la Roma poniéndose la clásica gorra del productor que exhibe sus iniciales BZRP en dorado.

No obstante, el momento crucial en este ida y vuelta entre músico y jugadores fue cuando Bizarrap lanzó un single junto a Duki y La T y la M llamado “3 estrellas en el conjunto”. En el mismo, se nombra a cada uno de los protagonistas de la mayor hazaña del equipo argentino en los últimos tiempos y se hace referencia a distintas situaciones que se vivieron durante la cita mundialista.

Por otro lado, Julián Álvarez se convirtió en ídolo gracias a su inesperada actuación en el último Mundial de Qatar 2022, donde sus goles, su marca y su entrega fueron vitales para que el equipo dirigido por Lionel Scaloni levantara la tercera Copa del Mundo en la historia de nuestro país.

Además, el delantero de 23 años, surgido en River Plate, comenzó a tener más minutos en uno de los equipos más importantes del mundo, como lo es el Manchester City, último campeón de la Champions League y la Premier League.

Julián Álvarez fue titular en la victoria 2 a 0 de Argentina ante Perú por Eliminatorias Sudamericanas (AP Photo/Martin Mejia) Martin Mejia - AP

Este jueves por la tarde, el “Araña” recibió una caja con un regalo muy importante. A través de su cuenta personal de Instagram, donde tiene más de 14 millones de seguidores, compartió un pequeño video en el que muestra la clásica gorra de Bizarrap como regalo.

El delantero cordobés etiquetó al productor musical junto a un emoji de gorra y la seña que utiliza para festejar sus goles. De fondo, agregó la música del último lanzamiento del músico. “Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar porque no se acalora mi alma”, dice la letra cantada por el joven Milo J.

La historia despertó la ilusión de miles fanáticos a través de las redes sociales, quienes expresaron su deseo de verlos juntos públicamente. “Julián Álvarez feat Bizarrap, lo mejor que podía pasar ahora que la ‘spider’ anda con la moda de la gorra para atrás”, “Les propongo un sueño, Bizarrap Music Session Julian Álvarez”, fueron algunos de los comentarios en X, antes Twitter.