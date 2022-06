Julieta Díaz reveló el extraño uso que le dio a sus estatuillas del Martín Fierro

Los premios suelen suscitar múltiples sensaciones en los artistas: hay quienes le dan demasiada relevancia, otros relativizan su valor y también algunos que le dan un sentido práctico. Si bien Julieta Díaz agradece que le hayan otorgado cuatro estatuillas del Martín Fierro, con el tiempo les encontró una utilidad que va más allá de lo que representa el reconocimiento de APTRA.

“¿Usted tiene cuatro Martín Fierro o tiene más? Ya cuatro es mucho”, le preguntó Germán Paolosky a su invitada. La actriz, en tanto, respondió: “Más o menos, sí”. Entonces, el conductor de No Es Tan Tarde (Telefe), continuó: “Porque viste que dicen que ganar un Martín Fierro te abre puertas. En el caso de ella, las mantiene abiertas porque tiene las estatuillas sosteniendo las puertas”.

Julieta Díaz y el uso particular que le da a las estatuillas del Martín Fierro

De inmediato, quien actualmente protagoniza la obra Las irresponsables, junto a Paola Krum y a Gloria Carrá, lo reconoció y explicó los motivos de su decisión. “La verdad es que lo que pasaba es que en un momento los puse todos en la biblioteca. Tengo varios, gracias a Dios, pero parecía un poco que faltaba la luz dicroica. Qué ego. Después, lo que hice fue esconderlos en el placard porque me daba vergüenza”, comenzó.

Y continuó: “Cuando me mudé a esta casa, las puertas se me cerraban porque son muy pesadas y dije: ‘No está mal’. Porque están ahí”. Sin embargo, aclaró: “Estoy orgullosa de tenerlos, es una humorada decir que los uso para esto. Es un premio importante, pero también es sólo un premio”.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) premió con cuatro estatuillas a Julieta Díaz por sus trabajos en 099 Central, Soy Gitano, Locas de amor y Valientes.

Julieta Díaz y un duro percance en la escolaridad de su hija Elena: “Fue muy angustiante”

En enero, Julieta Díaz compartió en su cuenta de Instagram un extenso y sentido mensaje en el que contaba cómo se preparaba su hija Elena para comenzar la escuela primaria, junto a una maestra integradora. “Le compré todos los útiles y me pide sacarlos todos los días de la bolsa y mirarlos y mostrárselos a todo el mundo. Además, hicimos un cartel calendario para tachar los días hasta el lunes 21/02 que arrancan las clases”, relataba la actriz.

Julieta Díaz y un duro percance en la escolaridad de su hija Elena: “Fue muy angustiante” instagram.com/julietadiaz77

Y explicaba: “Tiene 7 años. El año pasado tuvimos que esperar para que ella pudiera estar más cómoda con el proceso de aprendizaje este año. Hace mucho que está esperando este momento. Y yo también. Su papá también. (...) No porque nos parezca que esperar un año más sea un problema o queramos que cumpla con la manera ‘correcta de algo’, sino porque ella lo desea. Porque quiere ver a sus compañeros del jardín en el recreo, porque quiere estar con pares, con niños”.

Semanas atrás, la protagonista de Amor Gitano y Locas de amor retomó el tema en una entrevista e indicó que a pesar de que Elena está feliz con su escolaridad, la situación se complicó por la renuncia de su acompañante.

“Fue hermoso que empezara las clases. Ella tuvo que esperar un año más para que estuviera más preparada y más cómoda. Y fue muy fuerte para todos y todas en la familia, y para ella también, porque tuvo que dejar de ir con sus compañeritos de jardín, pero trabajé mucho para que siguiera el vínculo con ellos. Pero empezó primer grado y fue una fiesta; está muy feliz”, le contó a Catalina Dlugi, en el programa radial Agarrate Catalina (La Once Diez).

Y siguió: “Las maestras y los maestros integradores están al lado del niño que tiene una discapacidad o una dificultad para aprender, y los asisten en lo que sea necesario, pero lo importante es que intervengan lo menos posible, solamente cuando es necesario. Es un espacio muy, muy difícil y se paga muy poco. Ahora estamos esperando que el nomenclador de discapacidad aumente para los acompañantes, para los maestros integradores. En estas condiciones, es muy difícil encontrar a alguien dispuesto a quedarse. No solo es un trabajo difícil, como todo trabajo docente, sino que además se necesita mucha vocación”.

“Elena empezó con una chica, pero resultó ser una persona muy poco responsable; y sé que le pasa lo mismo, por ejemplo, a Inés Estévez, que también tiene dos chicas con discapacidad. Abandonan a los chicos. Algunos maestros y maestras, no todos, por supuesto, se van. Y no creo que tenga que ver solamente con el pago, sino con que no tienen una vocación”, reveló.

“Si ellos no van, los chicos no pueden ir al colegio. Tuvimos una situación compleja con la salud de Elena en el colegio y la chica dejó de ir de un día para el otro. Desapareció. Y mi hija preguntaba: ‘¿Dónde está? ¿Por qué se fue? ¿Se enojó?’. Se sintió rechazada. Fue muy desagradable, muy feo y muy poco profesional”, agregó.