La revelación de Julieta Poggio sobre su romance con Marcos Ginocchio: “Me enamoré y él no”

Escuchar

Marculi fue uno de los ‘shippeos’ más resonantes del 2023. Todo surgió por el vínculo que lograron Julieta Poggio y Marcos Ginocchio durante su paso por Gran Hermano (Telefe). Aunque en el reality su relación fue de amistad, el deseo del público se volvió realidad fuera del juego y fue la propia influencer quien lo confesó; sin embargo, el romance no prosperó y ahora reveló el presunto motivo por el cual esto sucedió.

Históricamente, la casa más famosa del país es un lugar donde se forjan amistades y grandes amores. Parejas como la de Gustavo Conti y Ximena Capristo nacieron en el reality y se sostuvieron en el tiempo; ese futuro se esperaba para Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, quienes se convirtieron en los personajes más queridos de la emisión del 2023, por lo que el público apostó a un vínculo amoroso y próspero entre ellos.

Julieta Poggio confirmó que Marculi existió una vez que terminó el reality (Fuente: Instagram/@poggiojulieta)

Eso sucedió, una vez terminado el juego, pero no perduró. Fue Juli quien, a un año de culminado el reality, reveló que mantuvo una relación amorosa con el gran ganador. Sin embargo, cuando lo contó también indicó que el romance ya había terminado, por lo que el público no fue testigo de ello, tal como se esperaba. Pese a sus declaraciones, la joven había mantenido cierto hermetismo al respecto; pero en una reciente entrevista para LAM (América TV) reveló por qué esa relación no prosperó.

“Me prometí que esta era la última entrevista en la que hablaba del tema. Ya está, para mí está súper superado”, afirmó la exhermanita ante la consulta del cronista sobre aquella relación. Acto seguido, aseguró que cree que todo se dio como tenía que ser y que actualmente mantienen un vínculo amistoso y hablan frecuentemente.

No obstante, fue contundente al momento de ser consultada por los sentimientos de Marcos hacia ella, puntualmente si se había enamorado. “No, me parece mucho. Fue una historia muy fuerte para los dos. Fue re loco salir (del reality), ver un país y todo lo que se había armado alrededor nuestro. Fue algo especial y único, tengo los mejores recuerdos”, aclaró al hablar de su percepción de la relación.

Daniela Celis, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio fueron parte de Gran Hermano 2023 LA NACION

En cuanto a qué sintió ella por el joven salteño indicó que sí se enamoró, pero que ya superó ese amor. “Lo puedo decir ahora que ya lo sane y lo superé, pero me costó mucho”, aclaró, como así también señalo que la gran enseñanza que le dejó fue su autovaloración y un gran crecimiento personal.

Con estas palabras, Poggio dejó en claro que la relación amorosa que todos los fanáticos esperaron sucedió, pero ya es cosa del pasado.

La nueva vida de Marcos Ginocchio

Marcos Ginocchio se convirtió en una de las figuras del espectáculo argentino más querida del último tiempo. Con su personalidad se ganó el corazón de la gente, quien lo eligió como el ganador de Gran Hermano. Si bien se esperaba que, tras su triunfo, explotara su gran momento en los medios de comunicación e iniciara una carrera allí, eso no sucedió.

Conforme a su perfil bajo, el joven salteño brindó escasas entrevistas e hizo esporádicas apariciones en televisión, pero sí comenzó una fuerte carrera en el mundo de la publicidad, convirtiéndose en la cara de importantes marcas.

“Quiere seguir trabajando como modelo. Se está preparando para actuar, pero no quiere agarrar ninguna cosa hasta que no se sienta preparado. No quiere hacer papelones y quiere hacer un trabajo profesional”, informó Ángel de Birto en LAM, meses atrás, ante la frecuente insistencia de los fans por saber de él.