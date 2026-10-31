Julieta Prandi compartió las fotos de su viaje a Brasil tras su separación de Emanuel Ortega

Tras anunciar mediante una historia de Instagram su separación de Emanuel Ortega a solo 27 días de haber dado el “sí”, y haber desatado un verdadero escándalo de entredichos, terceros en discordia e intervención familiar, Julieta Prandi decidió seguir adelante con los planes de la luna de miel y viajó a Brasil. No lo hizo sola, sino acompañada por su mejor amigo Sebastián Waizer y, aunque la idea era descansar y alejarse un poco del ruido mediático, esto no pudo lograrse del todo. En las últimas horas, sin embargo, decidió ella misma compartir en sus redes sociales cómo fue su estancia en Río de Janeiro y sorprendió a todos al abrir su álbum de fotos de cómo fueron sus días en la playa.

Julieta Prandi compartió las fotos de su escapada a Río de Janeiro tras su separación de Emanuel Ortega (Foto: Instagram @jprandi)

El viernes 30 de octubre, la modelo publicó en su feed de Instagram, red social en la que acumula un millón de seguidores, las mejores postales de sus días en Ipanema. Mostró desde los atardeceres soñados que apreciaron desde la playa hasta sus caminatas en la arena y sus paseos por la ciudad entre puestos de flores y pescados, bailarines y puestos gastronómicos. En una de las imágenes se pudo ver que comieron papas fritas y carne.

La modelo viajó acompañada por su mejor amigo Sebastián Waizer (Foto: Instagram @jprandi)

Prandi eligió Río de Janeiro como destino (Foto: Instagram @jprandi)

La música fue indispensable durante toda la estadía; no solo se deleitaron con la que sonaba en el ambiente, sino que también llevaron un parlante al restaurante y ella usó sus auriculares en la playa. Ambos se mostraron cómodos y relajados, disfrutando de la compañía del otro entre paseos frente al mar y momentos de relax. Incluso Prandi quiso vivir la experiencia completa y se lució con una camiseta de la selección brasileña con el 10 de Ronaldinho en la espalda.

Los amigos se instalaron en Ipanema (Foto: Instagram @jprandi)

Julieta Prandi mostró la intimidad de su estadía en Brasil (Foto: Instagram @jprandi)

“Y en algún rincón del mundo, siempre existe Río. Obrigado, Brasil”, escribió la modelo en el posteo y cerró: “Gracias, amigo, por estar siempre a mi lado”. Si bien su perfil de Instagram es público, para limitar la interacción con sus seguidores, decidió mantener los comentarios cerrados.

La modelo decidió mantener cerrados los comentarios de la publicación (Foto: Instagram @jprandi)

Tras aterrizar de vuelta en Buenos Aires, Julieta Prandi habló con LAM (América TV) y reveló que estaba “triste”, y que originalmente el viaje fue planeado para celebrar su casamiento. “Era parte de nuestro plan porque nos íbamos de luna de miel. Yo tenía guardados estos días en la radio de mis vacaciones. Necesité estos días para encontrarme. Me tomé una semana para mí. Sebas se pudo quedar tres días y después me quedé sola”, indicó a modo de explicar las razones de su escapada.

La modelo se lució con una camiseta de la selección brasileña (Foto: Instagram @jprandi)

Prandi mostró las mejores fotos de su viaje (Foto: Instagram @jprandi)

“A veces pasan cosas en la vida que tuercen el destino de las personas, y acá estamos. No me esperaba esto, pero no me interesa hablar mal de Emanuel. Más allá de lo que pasó últimamente, somos dos buenas personas que estuvimos juntas seis años, que nos amamos mucho y nos acompañamos un montón los dos, tanto en la luz como en la sombra”, expresó en referencia a Ortega.

Julieta Prandi abrió el álbum de fotos de su estadía en Brasil (Foto: Instagram @jprandi)

“A veces las dos personas que están en una pareja pueden buscar o querer cosas diferentes, y creo que es lo que nos pasó”, agregó sobre los motivos que la llevaron a tomar la decisión de terminar el vínculo. “Fue una relación hermosa, lo amé mucho, lo respeté y lo cuidé, y viceversa. Después de todo lo que viví, quería total sinceridad”, sostuvo y dejó en claro que la situación “es irreversible”.