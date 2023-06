Emanuel Ortega sorprendió a Julieta Prandi en el baño y un detalle se robó todas las miradas

escuchar

En septiembre de 2020, Julieta Prandi y Emanuel Ortega confirmaron que estaban de novios. Desde entonces, la pareja vive un intenso romance, aunque con cierto hermetismo ante los medios. Lo cierto es que, a través de sus redes sociales, suelen dedicarse románticos mensajes, aunque en esta ocasión ocurrió algo diferente. El cantante compartió una particular e íntima imagen de la modelo, la cual no pasó desapercibida.

El uso de las redes sociales generó cambios significativos en la sociedad, y en caso particular de Julieta y Emanuel se destaca, ya que fue mediante Instagram que comenzaron a interactuar, más allá de que alguna vez se cruzaron en el pasado por sus carreras, fue por la virtualidad que se dieron los primeros acercamientos. Hace tres años viven un gran romance que mantienen con perfil bajo.

Julieta y Emanuel están en pareja desde el 2020 (Foto Instagram @jprandi)

Si bien suelen dedicarse amorosos mensajes en las redes, una reciente publicación de Emanuel sobre Julieta fue diferente. Se trató de una imagen en la que la modelo posó sentada en el inodoro, rodeada de guitarras.

“Hoy todos somos pseudo fotógrafos. Yo entré a mi baño, sin golpear, y...”, escribió el intérprete de “A escondidas” para describir “la sorpresa” que se llevó al encontrar a su pareja en un momento tan íntimo. Por supuesto que quedó claro que se trató de un book de fotos casero con un detalle que se robó toda la atención: la presencia de muchas guitarras alrededor de la conductora.

Emanuel Ortega compartió una particula foto de Julieta (Foto Instagram @emanuelortega1)

A sabiendas de que esto iba a generar intriga entre sus seguidores, Emanuel agregó: “¿Por qué había guitarras en el baño? Esa es otra historia”. Claramente, decidió que la aclaración sobre los siete instrumentos colocados inusualmente allí la hará más adelante.

Sea como sea, sus fanáticos no perdieron el tiempo y le dejaron mensajes a la publicación. “Seguro que las guitarras están ahí porque Ema irá a vivir con vos y todavía no hay lugar para las guitarras ¿Es así?”, consultó una seguidora. “Hay dos razones de por qué hay guitarras en el baño, una es por la humedad y la otra es porque ya no tenés más lugar en tu casa”, sumó una segunda.

La mayoría de los comentarios se enfocó en los instrumentos musicales, aunque un seguidor del cantante agudizó la vista y bromeó con algo particular de la escena: “Ya casi no les queda pasta dental”.

El cantante y la actriz muestran en redes sociales algunos momentos de su vida

Lo cierto es que esta imagen dejó al descubierto que la pareja pasa momentos de diversión y no dudan en compartirlos con sus seguidores.

LA NACION