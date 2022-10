L-Gante habló en exclusiva con LAM y dejó la puerta abierta al amor: “No descarto que pase algo con Wanda”

escuchar

En el medio de tantas idas y vueltas en la relación entre Wanda Nara y L-Gante, el músico brindó una entrevista en LAM (América) para hablar de los últimos escándalos mediáticos que protagonizó: la separación con su expareja Tamara Báez, la aparición pública de su padre y del vivo de Instagram de Mauro Icardi de hace pocos días. Además, el artista de la cumbia 420 habló de cómo se lleva con la empresaria de cosméticos y no le cerró la puerta a un posible amor en el futuro.

Tras los vertiginosos días que vivió, Wanda volvió a Turquía, país en el que se desarrolla Mauro Icardi como futbolista y donde viven sus hijos actualmente. El que quedó en el país luego de tanta exposición mediática fue L-Gante, quien dialogó en un mano a mano con Ángel de Brito este miércoles por la noche y el periodista, fiel a su estilo, le preguntó acerca de todo.

L-Gante habló de la personalidad de Wanda Nara en LAM (América)

“Me enamoro del corazón y del alma”, dijo entre risas L-Gante luego de ver un compilado de situaciones que vivió con Wanda Nara y agregó: “Esa sería la forma buena. Sin interés”. Ante la pregunta de cómo es la empresaria, el músico respondió: “Buena gente, buena persona. Me sorprendió su sencillez. Lo noté en la naturalidad de cómo nos llevamos, aunque la gente nos haga muy diferentes en las redes sociales”.

“Yo soy una persona que se expresa tal cual es y si el ambiente está cómodo siendo tal cual sos, es por ahí”, señaló Elián, quien aseguró que no pasó nada con Wanda con una sonrisa. “No los veo dentro de un mes diciendo que están saliendo o poniéndose de novios”, redobló la apuesta el conductor; sin embargo, el cantante no descartó que pase algo con Wanda en un futuro: “Andá a saber, no se sabe”.

L-Gante habla de su relación con Wanda Nara en LAM (América)

Ante la pregunta de qué le parece Mauro Icardi, el músico contestó: “Buen jugador de fútbol” y en cuanto al vivo de Instagram manifestó: “No lo tomé como algo que me involucre. Lo tomé como su problema primero, y como la reacción de un hombre, pero nada para decir y nada para meterme. No me incumbe, ella maneja sus cosas con su expareja”.

A lo largo de la entrevista, el cantante habló sobre sus problemas con Tamara Báez y con su padre biológico Miguel Ángel Prosi, quien recientemente hizo una aparición en los medios de comunicación para hablar sobre las críticas que recibió de parte de su hijo hace algunos meses.

L-Gante respondió las críticas de su padre biológico

En las entrevistas que dio a lo largo de su carrera, L-Gante siempre destacó el rol fundamental de su madre, Claudia Valenzuela, en su vida personal y artística. Por el contrario, al hablar de su padre biológico, el creador de la cumbia 420 no tuvo muchas palabras. “Yo nunca vi a nadie como mi papá”, le contó a Ángel de Brito esta noche y agregó: “Es muy difícil hablar de un padre cuando no lo conocí”. Elián, lejos de meterse en una polémica por los dichos de su padre Miguel Ángel Prosi, no le contestó ninguno de los dichos que tuvo contra él.

