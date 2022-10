El revelador comentario de Tini Stoessel en un show que confirmaría su crisis con Rodrigo De Paul: “Venimos medio medio”

escuchar

Desde hace semanas, los rumores de una supuesta crisis entre Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo De Paul cada vez suenan más fuerte. Con el Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, la posibilidad de una separación entre los famosos se hizo eco en las redes y mostró la preocupación de los hinchas de la selección argentina por cómo pueda afectar el rendimiento del jugador. Si bien la pareja fue captada junta en los últimos días, las imágenes no convencieron del todo a sus fans. A su vez, la cantante lanzó una contundente frase en medio de un show y volvió a encender las alertas de que el amor podría haber llegado a su fin.

Meses atrás, solo unos pocos creían en la versión de que entre Tini y De Paul había una relación de amor. Los rumores resonaban fuerte, pero fue la contundencia de las pruebas la que terminó por confirmar la noticia. Si bien los famosos evitaron mostrarse juntos durante un tiempo, los intercambios en redes se volvieron cada vez más recurrentes y, por supuesto, sus perspicaces fanáticos no se perdieron de nada. Una vez que reconocieron públicamente su relación, dejaron de ocultarse, viajaron juntos y hasta compartieron momentos con amigos tanto de él como de ella.

Desde hace semanas varios rumores indican que la relación entre De Paul y Stoesell estaría atravezando una crisis Instagram: Tini Stoessel

Sin embargo, en las últimas semanas, la historia dio un giro de 180 grados y varios medios comenzaron a referirse al final de la relación. Uno de ellos fue Socios del espectáculo (eltrece) donde la panelista Luli Fernández dijo: “Del entorno de Camila Homs lo que me dicen es: ‘Probablemente, te salgan a desmentir porque está decidido que la noticia se dé después del mundial’. Pero me dicen que es un hecho, que la separación está concretada y que no habría vuelta atrás”.

Si bien en los últimos días, la artista y el deportista fueron captados juntos mientras recorrían las calles españolas, las especulaciones no cesaron, al contrario, cobraron más fuerza. En el mencionado programa, compartieron un video de un show que dio la cantante en el que se la escucha decir una polémica frase. Las palabras de Tini fueron relacionados directamente a cómo está su situación sentimental.

Durante el concierto en cuestión, Stoessel interactuó con el público y en medio de la presentación de un tema que iba a interpretar, sorprendió con una frase. “Levante la mano quién viene medio medio en el amor”, dijo primero y acto seguido, agregó: “Esta canción es para ustedes y para los que venimos medio medio: ‘Carne y hueso’”. Fue precisamente esto último lo que disparó nuevamente los rumores de crisis, ya que ella misma se incluyó en la lista de personas que vienen “medio medio en el amor”.

La polémica frase de Tini Stoessel que encendió rumores de separación de De Paul

Si bien los seguidores de la cantante salieron en su defensa e indicaron que ella siempre dice la misma frase antes de interpretar “Carne y hueso”, las especulaciones en torno a la relación se mantienen firmes. Incluso días atrás, el periodista Guido Záffora hizo referencia a la polémica que se produjo luego que De Paul pidiera licencia para ausentarse de sus compromisos con el Atlético de Madrid, para atender un asunto familiar, pero fue visto mientras acompañaba a su novia en los premios Billboard en Miami.

“Esto le está trayendo a De Paul más problemas de lo que se esperaba”, sostuvo el periodista, con respecto a la sanción que recibió el jugador de parte del club. “Lo que me cuentan a mí es que De Paul anunciaría el final de su relación con Tini, que ya lo tendría decidido, pero que esperaría al final del Mundial para contarlo”, manifestó en Es por ahí (América).

LA NACION