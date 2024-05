Justin Bieber, del video que lo llevó a la fama con 14 años al gran anuncio de su vida: será padre por primera vez

Escuchar

Fue en 2008 cuando un video de Justin Bieber en YouTube llegó a los ojos de Scooter Braun, exejecutivo de la industria musical. En aquel entonces, el cantante tenía solo 14 años, pero un talento innato que desplegaba con su guitarra a través de los covers de sus artistas favoritos. Tiempo después, Braun se convirtió en su manager y en 2009 lo llevó a publicar “One Time”, su primer disco debut. Hoy en día, además de haber alcanzado el éxito profesional, se encuentra en uno de los mejores momentos personales, ya que junto a su esposa se convertirán en padres primerizos.

Justin Bieber enloquece a sus fanáticos Instagram: justinbieber

Pero para llegar a ser quien hoy es, Justin pasó por varios momentos difíciles. Nació el 1 de marzo de 1994 y fue hijo de madre soltera, quien lo tuvo cuando tenía 18 años. Su padre era carpintero, pero en paralelo se casó con otra mujer y tuvo dos hijos. Sin un papá presente, su madre tuvo varios trabajos con salarios escasos, que apenas les alcanzaba para vivir.

Aunque durante su niñez Justin se inclinaba por los deportes y el ajedrez, después descubrió su pasión por la música. De manera autodidacta y con 12 años, el canadiense ya sabía tocar varios instrumentos y participó de un concurso local en Stratford, Canadá, donde cautivó al jurado con la canción “So Sick”, del cantante de R&B Ne-Yo, y obtuvo el segundo puesto. Ese día fue el puntapié para que su madre, convencida del talento de su hijo, publicara un video en YouTube que no tardó en obtener la aprobación de los usuarios.

“Baby” fue uno de los temas que cualquier podría reconocer con el paso de los años. La canción fue escrita por Bieber con Christopher “Tricky” Stewart y Terius “The-Dream” Nash y la estrenó en MuchMusic el 28 de diciembre de 2009. Pese a que acumula más de 3 billones de visualizaciones, por muchos años fue el video con más “dislikes” en la historia de YouTube, alcanzando en 2021 14.45 millones de “No me gusta”.

Aunque pudo haber sido abrumador para un joven de 15 años, eso no fue un impedimento para triunfar y hasta tuvo su documental Justin Bieber: Never say never, que se estrenó en 2011, fue dirigido por Jon M. Chu y distribuido por Paramount Pictures en formato 3D.

Como tuvo sus momentos altos, también hubo algunos en los que tocó fondo. En enero de 2014 fue arrestado por conducir un Lamborghini bajo los efectos de drogas y alcohol. El hecho fue un escándalo y las redes sociales viralizaban una imagen en la que se lo veía al joven con el traje naranja de prisión. Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados cuando abrazó el cristianismo.

Justin Bieber fue arrestado en 2014 por conducir intoxicado un Lamborghini a alta velocidad.

En lo que respecta a sus relaciones amorosas, el músico estuvo en pareja con mujeres que no pudieron pasar desapercibidas: Kendall Jenner, Ariana Grande y Miley Cyrus, Selena Gómez; sin embargo, fue con la modelo Hailey Baldwin con quien decidió caminar hacia al altar y formar una familia.

Durante este jueves, el cantante de 30 años y su esposa sorprendieron con el anuncio de su primer bebé. A través de Instagram, causaron ternura con una serie de fotografías donde se la ve a la modelo de 27 años lucir su pancita de embarazo.

