Tensión entre Marina Calabró y Rolando Barbano al aire: el video y la palabra de la periodista

A poco tiempo de haber confirmado que estaban en una relación, todo llegó a su fin entre Marina Calabró y Rolando Barbano. Pero lo más difícil de esta ruptura es que ambos siguen compartiendo mucho tiempo juntos, teniendo en cuenta que trabajan en el ciclo de Jorge Lanata en Radio Mitre. Fue precisamente ahí donde vivieron un momento de tensión que no pasó desapercibido en la transmisión web del programa, y que generó especulaciones sobre una posible discusión.

Todo se dio a conocer en A la tarde (América TV), donde compartieron un video del momento exacto en el que el periodista le pasa el celular a su expareja para mostrarle algo, pero, enseguida, se lo saca de las manos. Aparentemente, esto le genera un malestar a la conductora, quien comienza a hacer una serie de gestos a modo de reclamo que no pasaron desapercibidos. “Él leyó algo en el teléfono, lo mira y le acerca el celular a ella. Se lo da directamente para que lo vea. Esto suele pasar acá en el canal. Le acerca el teléfono para que lo vea. Ella lo ve y se queda petrificada. Lógicamente, ella lo ve y ahí Barbano le dice ‘ya lo viste’”, comentó el periodista Diego Esteves, haciendo una interpretación de las imágenes. Luego, sumó: “Le reprocha algo. Le hace montoncito de dedos. Él la ignora y mira hacia abajo”.

Marina Calabró rompió el silencio y se refirió a polémica secuencia

El tenso cruce entre los periodistas en vivo de Lanata sin Filtro (Captura: América TV)

Minutos más tarde de que pusieron al aire la situación, la periodista se puso contacto con el programa y dio a conocer lo que pasó realmente. “Acá estoy yo. La enérgica, la del ‘montoncito’”, comenzó diciendo, con cierta ironía, en diálogo telefónico con el ciclo de Karina Mazzocco. Su objetivo fue desmentir que se trató de una discusión; para ello, aclaró: “Es un tema de dos compañeros de laburo que tiene que ver con algo que veníamos charlando desde el corte. No tiene que ver con nosotros, es algo absolutamente profesional”.

“Igual, yo entiendo que gesticulo… Yo misma me sorprendí de mi gesticulación. Dije ‘¡ay, Dios mío!’. Pero la verdad es que no hay nada”, reiteró, admitiendo que las imágenes podían prestarse a confusión. “¿Por qué te detuviste en el teléfono y Rolando te lo saca?”, preguntó Luis Bremer, momento en el que la hermana de Iliana Calabró dio detalles del contenido en cuestión que debatían.

“Él me lo pasa, ese es el teléfono de él. No era tan largo lo que me estaba mostrando. Era un texto, no era una foto, pero no tiene nada que ver con nosotros”, expresó, y mencionó: “Estamos los dos en la situación y si él no tiene problema, lo cuento. Además, es un tema que está vinculado al medio e involucra a terceras personas (...) Tengan en cuenta que en ese momento uno de lo que menos tiene noción es de la cámara. No es como hacer televisión. Yo encima tengo el monitor atrás y no veo si estoy ponchada o no. Esto puede pasar en cualquier corte de ustedes y no tiene ningún secreto”.

Marina se sinceró sobre una posible reconciliación con el periodista

Marina Calabró y Rolando Barbano en el cumpleaños número 55 de Yanina Latorre

Al ser consultada por su relación actual con su ex, Marina Calabró no se limitó al hablar de sus sentimientos. “La verdad que estamos bien y, de hecho, si escuchan mi columna de hoy o la de ayer, van a ver que Rolando es el puntal de mi columna”, comentó. “Yo lo amo, Karina, ya te lo dije. ¿Cuántas veces más te lo voy a decir? Yo lo amo locamente”, aseveró, a corazón abierto.

“No quiero invadirlo, no me gusta eso, pero te puedo hablar de mí. Yo estoy enamorada y lo amo con todo mi corazón”, sostuvo, dejando en evidencia que, pese a la separación, sus sentimientos siguen intactos. “Lo único que puedo decir es que estoy enamorada, claro. La procesión va por dentro. Yo les hablo de mí porque no quiero invadir nada y tampoco tengo mucho más para contarles. La reconciliación depende de los dos. Ustedes saben una parte de la historia, la otra queda entre nosotros dos”, agregó, sin precisar demasiados detalles.

Por último, sentenció: “Yo te digo que lo amo porque es lo que siento, y si hablamos de mujeres empoderadas y de igualdad entre hombres y mujeres, no creo que una se rebaje por decir lo que siente”.

