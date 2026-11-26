En medio de su viaje de 360 días alrededor del mundo junto a su familia, Karina Gao vivió un susto en Turquía luego de que su hijo menor, Teo, fuera mordido por un gato en Estambul. A través de sus redes sociales, donde reúne a más de 530.000 seguidores, la cocinera relató el minuto a minuto del episodio para llevar tranquilidad a su comunidad.

Karina Gao se encuentra viajando por el mundo junto a su marido y sus tres hijos (Foto: Instagram/@karinagao)

El incidente ocurrió durante una visita familiar a una de las tradicionales mezquitas de la ciudad, donde se estima que viven más de 125.000 gatos en libertad como parte del paisaje cotidiano. Al acercarse a acariciar a uno de ellos, el animal reaccionó mal y mordió al niño.

Tras el episodio, el pequeño expresó su temor por el tratamiento: “Tengo miedo de la vacuna, pero de morirme, no. Si es un gato venenoso, ¿qué, no lo vacunaron?”. Tanto Karina como sus otros dos hijos buscaron calmarlo de inmediato: “No te vas a morir, no va a pasar nada, Teo, ¿okay? Porque si es un gato al que no lo vacunaron, no pasa nada. No te preocupes, lo importante es que el gato no tenga rabia (...) vamos por las dudas solamente”.

La cocinera documentó el minuto a minuto de la urgencia que obligó a trasladar a su hijo a la clínica (Foto: Captura Instagram/@karinagao)

Con la situación bajo control, evaluaron cómo proceder y decidieron acudir por su cuenta a un hospital público —desde las inmediaciones del Hospital de Formación e Investigación de Cirugía Torácica y Cardiovascular Dr. Siyami Ersek— para despejar cualquier duda. “Buscamos el precio de consulta del hospital público; era de 20 dólares, así que nos fuimos por nuestra cuenta para despejar la duda. Pero no era tan urgente ni inmediato. Teníamos tiempo de esperar hasta el día siguiente”, explicó.

Finalmente, la chef aclaró que el problema no pasa por la gravedad de la herida, sino por el calendario estricto que exige el protocolo antirrábico —un trámite que definió como “un chino”—: son cuatro dosis en total, que deben aplicarse exactamente en los días 0, 3, 7 y 14. Con las valijas ya listas para dejar Estambul e ir saltando por distintos destinos y países durante las próximas dos semanas, deberán montar toda una coordinación médica internacional para garantizar que cada una de las tres vacunas restantes espere a Teo en la ciudad que les toque pisar en esas fechas exactas.

Karina compartió el esquema de vacunación (Foto: Instagram/@karinagao)

Para quitarle dramatismo al momento, cerró compartiendo la experiencia con naturalidad en su cuenta: “Pero más allá de eso, les comparto acá nuestra visita al hospital público de Estambul”.