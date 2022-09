Karina La Princesita se metió en la polémica y habló de la supuesta tensión entre Wanda Nara y Natalia Oreiro

En medio de los rumores de tensión entre Natalia Oreiro y Wanda Nara a días del estreno de su nuevo programa, ¿Quién es la máscara? (Telefe), Karina “La Princesita” Tejeda -quien forma parte del jurado- compartió su versión de los hechos.

Karina La Princesita habló de la supuesta tensión entre Wanda Nara y Natalia Oreiro

El prime time de la televisión argentina atraviesa actualmente un gran cambio. En medio de la encarnizada batalla por el rating, los canales apuestan cada vez más a propuestas diferentes, innovadoras y nunca antes vistas en la programación nacional. A mediados de septiembre, Telefe presentará un nuevo proyecto musical que promete sumarse a la lista de sus grandes éxitos -como fue el caso de La Voz Argentina y MasterChef Celebrity-.

Este es ¿Quién es la máscara?, un concurso musical que, en vez de darle espacio a los talentos amateurs, busca convocar diversas celebridades. La idea detrás del ciclo que será conducido por Natalia Oreiro es que famosos de múltiples rubros participen con una máscara puesta y que canten mientras el jurado -compuesto por Wanda Nara, Lizy Tagliani, Karina “La Princesita” y Roberto Moldavsky- intenta adivinar de quién se trata.

Natalia Oreiro será la conductora de ¿Quién es la máscara?, el nuevo reality show que llega a Telefe

Su estreno está pactado para el lunes 12 de septiembre a las 22.30 horas y estará en la grilla en ese mismo horario de lunes a jueves. Son muchos los factores que ayudaron a que las expectativas en torno al debut aumenten: la conducción de la mano de Oreiro, el regreso a la televisión de Wanda Nara, la dupla dinámica de Modlavsky y Tagliani, y las posibles polémicas que puedan surgir en el reencuentro de celebridades.

Pero, en las últimas horas, trascendió un motivo más que ubicó al ciclo de Telefe en boca de todo el público. Es que, en la noche del martes de LAM (América), revelaron que la ex Muñeca Brava estaría molesta con la empresaria por no respetar los horarios de grabación. A su vez, Yanina Latorre aseguró que desde la misma producción están descontentos con el profesionalismo de la esposa de Mauro Icardi.

Wanda Nara se mudó a Turquía junto a toda su familia instagram @wanda_nara

Dichas versiones se vieron alimentadas porque, en medio de las grabaciones, la empresaria debió irse de viaje para instalarse junto a su familia en Turquía luego de que el futbolista pasara del PSG al Galatasaray turco. Sin embargo, la misma Wanda realizó un vivo de camino al aeropuerto en donde desmintió los rumores.

“Ya lo dije, me llevó re bien (con Natalia Oreiro). Nati es un amor y la verdad, nació o está naciendo una muy linda amistad, y con Lizy y Kari también. Kari es divina. ¡A Moldasvky lo amo! Lo voy a re extrañar. Ese es el problema cuando me vaya”, explicó.

Wanda Nara hizo un vivo para desmentir los rumores de mala relación con su nueva compañera

No conformes con su testimonio, desde LAM buscaron a Karina La Princesita para saber si, como integrante, tenía más detalles sobre las supuestas tensiones dentro de la grabación. “La realidad es que acá estábamos hablando y me enteré por Twitter de esto, acá no se sintió. O al menos a mi me lo ocultaron”, detalló.

A su vez, aclaró que tienen días asignados para grabar, pero que no es la primera vez que cambian las fechas para adecuarse a alguien. “Cambian los horarios. Una es mamá, más si alguien no vive acá, es obvio que se va a tener que tomar un avión ¿qué es lo grave?”, manifestó, tras dejar en claro que no sintió roces o malestar con sus compañeros. “Después si hay internas o no, yo quedé afuera”, aclaró.

En cuanto a su relación personal con Wanda, dijo que se llevan muy bien y que se generó una buena relación entre todos los integrantes del jurado al igual que con la conductora. Al mismo tiempo, desde el magazine se comunicaron con Natalia Oreiro, quien desmintió todos los rumores.