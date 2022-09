El exabrupto de Yanina Latorre sobre Wanda Nara y su nuevo escándalo que paralizó a LAM: “¡Estás al aire, Yani!”

Wanda Nara transita desenfrenados momentos profesionales esta semana entre la presentación de sus productos cosméticos en Estados Unidos, el traspaso de su esposo Mauro Icardi al Galatasaray de Turquía y su participación en el nuevo concurso de talentos de Telefe, Quién es la Máscara?

Según la panelista de LAM (América), Yanina Latorre las autoridades de Telefe estarían evaluando sanciones para Wanda porque el nuevo programa comienza el próximo lunes 12 de septiembre y todavía no se llegó a grabar la cantidad de capítulos deseados.

“Wandita volvió, llegó, grabó y se fue a Miami y ahora se va a Turquía. Ella tenía que grabar toda la semana y Natalia Oreiro está que se la llevan los demonios porque es súper profesional, ordenada y laburadora”, señaló la panelista,

Acto seguido, completó: “No se están haciendo las grabaciones, solo se hicieron cinco programas. Hoy se va (Wanda) y no vuelve hasta la semana que viene. Wanda y Natalia no se llevan bien, le incomoda su profesionalismo, y parece que Wanda está complicada con los horarios de grabación. Llega tarde y todo eso no le estaría gustando a Natalia”.

El exabrupto de Yanina Latorre sobre Wanda Nara que paralizó a las panelistas de LAM: “¡Estás al aire Yani!”

En la tarde de este martes, Wanda Nara subió una historia a su cuenta de Instagram en la que se estaba por tomar un avión para cerrar los detalles del contrato de su esposo en el nuevo club turco. Mientras mostraban el video en el programa, Fernanda Iglesias se manifestó al respecto “Jódanse por contratar gente poco profesional”.

En aquel momento, y mientras aún pasaban imágenes de esas historias, Yanina Latorre, acotó: “Para mí le chupan el or... y la mina no es nadie. Esta mina no te levanta un punto de rating”, exclamó provocando un repentino silencio al aire.

“¡Estás al aire, Yani!”, le manifestó una de sus compañeras ante tal exabrupto y ella solo atinó a decir: “Y, bueno...”. Apenas unos minutos después, Wanda Nara decidió hacer un vivo de Instagram para realizar su propio descargo. “Vuelvo a las grabaciones como estaba estipulado”, repitió allí ante una nutrida audiencia que llegó a la cifra de 36 mil espectadores.

Los requisitos de Wanda Nara para que Mauro Icardi juegue en un club turco

La carrera de un futbolista puede ser tan exitosa como desenfrenada. En algunos casos, resulta muy difícil que un jugador argentino se establezca en un solo país, ya que el mercado de pases lo puede mantener viajando a distintos países en pocos años. En ese sentido, Mauro Icardi, quien no tenía oportunidades en el equipo titular de Paris Saint-Germain, se mudará junto a su familia formada junto a Wanda Nara a Turquía, más precisamente a Estambul.

El delantero argentino se incorporará al Galatasaray de Turquía, uno de los dos equipos más importantes de aquel país, y llegará a préstamo del club francés con opción de compra, si es que le va bien. En este sentido, Wanda Nara, quien es mánager deportiva de su esposo, realizó un especial listado con las condiciones para su familia.

Mauro Icardi y Wanda Nara en Miami antes de la presentación de los cosméticos de la empresaria @mauroicardi

Según comentó Pía Shaw, también en LAM, la familia Icardi-Nara exigió al club turco un chef exclusivo, un colegio para los niños, un chofer y seguridad privada disponibles las 24 horas, un hotel hasta diciembre y tras ese período una casa para la familia.

En este sentido, Jazmín Notour, invitada en el programa y con una carrera de más de 20 años asesorando futbolistas y deportistas en Turquía, aseguró: “Los jugadores y sus familias vienen con muchos prejuicios porque es un país desconocido. Al llegar, se desesperan porque no entienden el idioma, pero después aman”. En su experiencia muchos jugadores traían sus propios trabajadores, pero la mayoría se termina acostumbrando al país.