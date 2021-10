Karlos Arguiñano busca jornaleros para sus viñedos en España: ¿Cuánto ofrece pagarles?

Recordado en nuestro país y en distintas partes del mundo de habla hispana, Karlos Arguiñano (73) supo ganarse un lugar en el corazón de los amantes de la cocina. Esa trayectoria le valió nada menos que el Premio Nacional de Televisión (FesTVal) de Vitoria por sus más de 30 años enseñando a comer sano y variado. Con un perfil ajo en el último tiempo, el chef vasco reparte su tiempo entre su restaurant familiar y sus viñedos. Ahora, para la producción de sus vinos, ofrece una tentadora oferta económica para quienes quieran trabajar con él.

Semanas atrás, Arguiñano volvió a la escena pública al dar una entrevista a un medio español. Allí contó que su presente se reparte entre el cuidado de sus seres queridos -en especial a su hermana a quien le donó por segunda vez médula ósea para su luchar contra la leucemia-, la atención del restaurant familiar y el cuidado de los viñedos. “Si el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene 78 y puede dirigir un país; yo con 73 podré hacer lentejas con chorizo”, bromeó en declaraciones al medio Pronto.

Con motivo de la vendimia, Arguiñano está en busca de jornaleros que lo ayuden a hacer el trabajo de la recolección de las uvas y, para realizar esa tarea, ofrece pagar un sueldo más que tentador.

Uno de los packs que comercializan en la web del chef incluye vino, aceite de oliva, accesorio y el libro "La buena cocina" Instagram @KArguinano

Según el diario El Español, la remuneración es de 8,24 euros por hora y 11 euros la extra. En total, la paga ascendería a 67,60 euros brutos cada día, algo cercano a los 80 dólares diarios. La vendimia en los viñedos de Arguiñano está prevista para la primera o la segunda semana de octubre, todo supeditado a las condiciones climáticas.

Karlos Arguiñano recorre sus viñedos

La bodega del chef está ubicada en la localidad de Aia, a 300 metros de altura sobre el nivel del mar Cantábrico y muy cerca del parque natural Pagoeta. La finca de Arguiñano y sus socios cuenta con una superficie total de 30 hectáreas, de las cuales 15 son de viñedos y el resto se reparte entre bosques nativos y caminos para llegar a las plantaciones y construcciones realizadas para los quehaceres de campo.

“No me extraña que nos pidan el vino en Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Japón y muchos otros sitios. La uva viene perfecta y el vino vendrá campeón”, expresó con orgullo Arguiñano en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Postulantes para su oferta seguro no le faltarán.