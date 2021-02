La alegría de la hija de Sergio Lapegüe tras el alta de su papá: “Las cosas se van acomodando”

El periodista Sergio Lapegüe regresó a su casa tras pasar varias semanas internado en terapia intensiva a causa del coronavirus. Durante el fin de semana, su hija, Micaela Lapegüe, compartió un video donde se aprecia el momento del reencuentro entre los dos. En las últimas horas, se dirigió a sus seguidores para transmitirles tranquilidad y explicó por qué se ausentó este tiempo de las redes sociales.

“Hola a todos, tanto tiempo. De a poco las cosas se van acomodando. Mi papá está en casa como ya saben, se tiene que seguir recuperando pero de a poquito las cosas se van acomodando”, destacó la influencer acerca de la salud de su padre, que recibió el alta médica.

Mica Lapegüe: "De a poco las cosas se van acomodando" - Fuente: IG: Stories

Desde que el conductor televisivo contrajo coronavirus y pasó 21 días de internación, Mica decidió mantenerse alejada de las redes sociales para concentrarse en los asuntos familiares. En este sentido, les comentó a sus seguidores: “Fueron días difíciles y por eso decidí no usar el celular porque no me sumaba nada positivo energéticamente. Ahora que todo está mejor, vuelvo a aparecer por acá, y les aseguro que ¡voy a empezar hacer videos otra vez!”.

El 21 de enero, la actriz hizo su último posteo de entretenimiento. A partir de esa fecha, tal como destacó, se mantuvo alejada y únicamente publicó una foto con su padre y el video del reencuentro luego del alta.

Para la tranquilidad de sus más de 500 mil seguidores, afirmó que está de mejor ánimo luego de la recuperación de Sergio Lapegüe y anticipó: “Esta semana ya voy a arrancar con videos porque ya estoy con muy buen ánimo. ¡Vamos por eso!”

LA NACION