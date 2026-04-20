Rating. Del estreno de Las chicas de la culpa a la sanción masiva en Gran Hermano

La competencia televisiva de este domingo tuvo otro color por la vuelta a la pantalla de eltrece de Las chicas de la culpa. El grupo humorístico más convocante y querido de la escena teatral traslada nuevamente todo su universo creativo y su química inigualable, al programa que, según ellas, “busca sacarte una sonrisa antes de ir a dormir”. Pero como suele suceder, Telefe no se iba a quedar quieto y programó un especial de Por el mundo con Marley y La Reini desde México. Además, Gran Hermano decidió sancionar masivamente a todos los participantes por los gritos del exterior.

Pasadas las 21 comenzó la segunda temporada de Las chicas del culpa con un piso de 4.1 puntos que le dejó el cine de eltrece. Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias comenzaron con un sketch entrando al canal donde se cruzaron con la estatua del Zorro “es el amuleto del rating”, bromearon. Luego se encontraron con Juli Poggio que les contó que por pedido de la producción se iba a sumar al grupo pero desafortunadamente la llamaron para ser la quinta Bandana. Minutos después abrieron el programa con su clásico monólogo en el que se refirieron al tiempo que estuvieron fuera del aire, su gira internacional y la vuelta a la tv. “Debo confesar que los domingos a la noche stalkeaba que ponía eltrece en nuestro lugar y programaban películas con hombres musculosos.¡Mirá por lo que nos cambiaron!”, contó Guinzburg. Del otro lado, Marley y la Reini mostraron los lugares más emblemáticos de México: visitaron el mercado San José y probaron las comidas más extremas; recorrieron la Casa Azul, para conocer la vida y obra de Frida Kahlo, entre otros atractivos imperdibles de esta gran ciudad. El ciclo de viajes de Telefe arrancó con 8.3, liderando la franja.

Luego llegó el turno de la primera entrevistada del año que fue Florencia Peña. Las cuatro humoristas la pasearon por todos los temas: el poliamor, la menopausia, los canjes publicitarios y además la actriz les dio consejos para sacarse buenas fotos en Instagram, el momento más divertido de la noche. Por su parte, Marley estuvo con Meryl Streep y Anne Hathaway en una entrevista a solas, antes del estreno de El diablo viste a la moda 2. Además, cubrieron todo el glamour del México Fashion Week, con los mejores looks de la película. Por el mundo llegó a una marca máxima de 12,5 puntos, mientras que Las chicas de la culpa se mantuvieron arriba de los 3 puntos con un pico de 4,2 puntos, segundas en la franja.

Minutos antes de las 22.30 comenzó la gala de Gran Hermano con un piso de 11.9 puntos que le dejó el ciclo de viajes de Telefe. Como suele suceder todos los domingos, Eduardo Carrera, Jessica ‘La Maciel’, Yanina Zilli, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei, Tamara Paganini y Franco Zunino fueron parte de la cena de nominados en la que se dijeron de todo. La tensión se sentía en el aire desde el minuto uno ya que el Big decidió sancionar masivamente a todos los participantes porque Nazareno Pompei y Lolo Poggio se quedaron afuera de la casa escuchando gritos del exterior. “Nazareno, Titi te votó”, exclamó alguien desde lejos. Dos hombres de negro entraron a la casa mientras todo el grupo quedó en medio de un Congelados y les cercó diferentes zonas de la casa. “Hace pocos días, otro grito del exterior irrumpió en la casa y algunos jugadores desobedecieron. Todo aquel que se deje ganar por la curiosidad y permanezca en el jardín más de lo debido comete un grave error. De modo que he decidido aplicar una sanción colectiva. Sepan que no lo lamento en absoluto. A partir de este momento tienen totalmente prohibido hacer uso de los gimnasios y las piscinas por una semana. Y además les reduzco a la mitad el presupuesto para la compra que realizarán mañana. Durante una semana contarán con una hora diaria de agua caliente que yo dispondré cuando lo crea conveniente. Si insisten en desafiarme, se expondrán a nuevos castigos”. En esta instancia el rating subió a 12,7.

Los que menos votos recibieron fueron Eduardo, Tamara y Zunino y bajaron de placa. Por su parte, Fabio Agostini se despidió y volvió a México para continuar en La casa de los famosos. La marca máxima de la noche fue de 13 puntos y el reality de Telefe fue seguido por más de 860.000 individuos. Este lunes, uno de los tres que quedaron nominados se irá del programa.