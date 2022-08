La anécdota de Evelyn Von Brocke con la reina Letizia de España que sorprendió a todos: “Fue hace 20 años”

Letizia Ortiz es reconocida mundialmente por su título noble de reina de España, tras haberse casado con Felipe VI. Antes de esa historia de amor, trabajó como periodista y durante su vida como plebeya, conoció a Evelyn Von Brocke. Sus caminos se cruzaron en los Estados Unidos allá por el 2000 y allí forjaron una relación de la que no se sabía mucho hasta ahora, que la panelista contó en Los 8 escalones del millón (eltrece) algo que sorprendió a todos. “Fue niñera de mis hijos”, aseguró.

Guido Kaczka cerró la emisión del lunes y cuando despidió a Von Brocke, le dijo algo que llamó la atención. “La próxima les cuento una anécdota con la reina de España, Letizia Ortiz”, lanzó la invitada. Sus palabras llamaron poderosamente la atención del conductor, quién a pesar de tener que terminar el programa, no dudó en preguntar de qué se trataba de esa información.

El rey Felipe VI (i) y la reina Letizia (d) en la playa de Las Canteras en su visita a las Palmas de Gran Canaria EFE

“Fue mi niñera. Me cuidó a los chicos”, respondió. Ante la nueva consulta del conductor, detalló: “Esto fue hace 20 años y jugaba con mis hijos. Fue compañera mía. Trabajábamos juntas como periodistas y ahora es reina”.

Esta no es la primera vez que Evelyn hace mención a la relación que tuvo con la actual miembro de la realeza española y que comenzó en los Estados Unidos, lejos de sus hogares y seres queridos. Las anécdotas se remiten hacia principios del 2001, cuando ambas llegaron a ese país por cuestiones laborales. Letizia era corresponsal de la Televisión Española (TVE) y la periodista argentina consiguió trabajo en la misma empresa, luego de mudarse por el trabajo de su entonces esposo, Fabián Doman.

Evelyn Von Brocke sobre la reina Litizia

“A ella la mandaron de apoyo. Había venido por una semana y se quedó un montón de meses, porque vino el ántrax – la enfermedad infecciosa que tuvo un rebrote en el 2001 en Estados Unidos, Rusia e Irak–”, contó en una entrevista para la revista Caras. En ese entonces, sus caminos se cruzaron y forjaron una relación que no llegó a ser una amistad.

“Venía mucho a mi casa y se quedaba con mis chicos jugando. Al más chiquito se quedaba tirándole la pelota mientras yo cocinaba o estaba haciendo otra cosa. No era que yo le pagaba como niñera. Lo hacía de onda. Mi hija se acuerda de algunas frases o cosas que le dijo, sobre todo cuando le muestro fotos”, aclaró, algo diferente a lo que aseguró en el programa de Kaczka. En esos años, la panelista vivía junto a su esposo y sus dos hijos.

Evelyn junto a Letizia en Estados Unidos (Foto Instagram @evevonbrocke)

Pocos meses después, Letizia regresó a España y al poco tiempo conoció a Felipe. Evelyn opinó que cuando se enteró del romance no se sorprendió. “Ella sabía que quería una persona con reputación, un empresario, alguien que se aggiornara a su carrera”, sostuvo. Su vínculo se disipó con el paso del tiempo y la última vez que dialogaron fue en vísperas de la boda real: “La llamé para su casamiento, para desearle mucha suerte y ahí me dijo que le sacaban el celular, que ya no iba a tener más ese número”.