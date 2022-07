El gesto de la reina Letizia en la misa de Santiago de Compostela que desató un debate en España

El lunes, parte de la Familia Real de España viajó a Santiago de Compostela para ser parte de la celebración por el día del Apóstol Santiago. Los protagonistas fueron Los Reyes Felipe VI y Letizia, en compañía de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Mientras la misa se llevaba a cabo, la audiencia prestaba atención a cada momento en el templo pero, en un instante, un gesto que no hizo la reina dio mucho de qué hablar. Aunque parezca sorprendente, su quietud la llevó a los titulares de la prensa y el video del momento se colocó entre las principales tendencias en redes sociales.

Mientras escuchaban las palabras del cura, había que santiguarse, por lo que el Rey Felipe VI y sus hijas sí hi hicieron la señal de la cruz. No obstante, la monarca prefirió no participar de esta bendición religiosa, así fue como su nombre escaló entre las principales redes sociales como Twitter.

La reina Letizia sorprendió al no hacer un gesto como todos los presentes durante la misa

A pesar del momento, hay que destacar que la reina no sobresale precisamente por su fe. Aunque históricamente el vínculo de la Casa Real Española con la religión católica es innegable, la monarca no se ha mostrado apegada a ella. Antes, cuando estuvo casada con Alonso Guerrero Pérez, decidieron que su celebración fuera una ceremonia civil. Además, a través de sus apariciones públicas, ha sobresalido su carácter laico y, en España, aunque predomine esta religión, no hay una imposición oficial. No obstante, este pequeño gesto desató las reacciones en los comentarios de los medios que compartieron el clip.

Reaccionan a la actitud de la monarca

“Si la señora quiere ser reina, pasa por encima el protocolo y el rigor religioso. En su país hay monarquía. Para ser atea, que no sea reina”, comentó una persona, a lo que otra le respondió una opinión que marca contraste: “Se puede ser monárquica y atea o de cualquier otra confesión. Incluso se puede ser republicana y católica. Por suerte, no vivimos en una teocracia”, agregó.

Otras personas de la comunidad virtual incluso destacaron los inicios de la monarquía: “La monarquía española es de los Reyes Católicos. Ese fue su origen designado por Dios, el de los católicos. Es decir, la reina fue elegida y basa su poder en lo que Dios le transmitió de su voluntad. (Me da igual que la reina no lo sea)”, comentó alguien más en este acalorado debate: “Si en España alrededor del 37,1% es ateo, la reina perfectamente puede serlo. ¿Qué tiene que ver la monarquía con eso?”, replicó otra persona.

“¿En qué parte de la Constitución dice que el monarca tiene que ser de una determinada religión? No sabes ni las normas básicas del país en el que vives. España es un estado de derecho aconfesional. No hay religión oficial en el Estado”, enfatizó un twittero más.

La reina Letizia no suele persignarse

La Reina Letizia y el Rey Felipe VI en un recorrido

No es la primera vez que esto sucede, la reina no suele santiguarse en los actos o lugares religiosos, aunque sí lo hacía en sus primeros años como miembro de la Casa Real. Las veces han sido contadas, como su boda o la misa que ofreció el Papa Benedicto en 2010. En 2020, por ejemplo, fue noticia por la misma razón, cuando los reyes de España presidieron un funeral para las víctimas del Covid, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.