Las razones por las que los Rolling Stones no vendrán a la Argentina en marzo

Después de su primera visita a la Argentina, en 1995, los Rolling Stones tardaron tres años en volver; después de su segunda venida, en 1998, tardaron ocho en regresar y tras los shows de 2006 la demora fue aún mayor. Una década pasó entre esas presentaciones de 2006 y las que hasta aquí son las últimas, en 2016, en el Estadio Único de La Plata. Pero la edad de Mick Jagger (79), Keith Richards (78) y Ronnie Wood (75) no da para demoras aún más largas. Sin embargo, el fuerte deseo de la patria stone de volver a verlos en suelo argentino no es suficiente para que sus Majestades Satánicas vuelvan a desembarcar en el país. Entonces, ¿qué probabilidades concretas hay de que lleguen a Buenos Aires en marzo de 2023?

Tras los rumores desatados el fin de semana que aseguraban que los Rolling Stones tocarían en marzo próximo en el estadio de River Plate, LA NACION se comunicó con Daniel Grinbank, productor responsable de las cuatro visitas de los Stones al país. El empresario y promotor de conciertos, que prepara su autobiografía, fue tajante con respecto al deseo teñido de rumor: “No hay ningún proyecto de los Rolling Stones en la Argentina, ni conmigo ni con otros productores. Y te doy las razones. En primer lugar, no hay posibilidades de que toquen en el primer cuatrimestre en el estadio de River Plate y eso se debe a que el club reemplazará todo el césped de la cancha”.

Para Grinbank, la segunda razón de peso, al menos en el orden que esgrimió, aunque sin lugar a dudas es la principal, tiene que ver con la imposibilidad de transferir fondos al exterior. “Argentina no puede girar fondos al exterior y ese es un gran impedimento para una nueva gira de los Stones. Es más, Sudamérica no va a ser el próximo destino del grupo. Uno posible es Japón y Oceanía y otro es regresar a Estados Unidos para hacer diez shows en Nueva York”.

El empresario, que confiesa que estuvo a punto de viajar a Berlín tiempo atrás para reunirse con los Stones, pero que “se bajó” del avión cuando le dijeron que no era el momento de hablar de negocios -aunque era bienvenido para visitarlos-, también recalcó que es imposible que lleguen Jagger, Richards y compañía en los próximos meses por la cantidad de días que el grupo necesita para hacer cada uno de sus shows y lo costoso de tenerlos tanto tiempo en suelo porteño. “Si vienen al país tienen que hacer tres o cuatro shows, ¿no? El armado del escenario lleva siete días y entre show y show ellos se toman tres días libres. Eso implicaría que para hacer tres conciertos deben permanecer doce días en el país (sin contar el tiempo previo del desembarco del equipamiento y armado de escenario)”.

Los Rolling Stones en La Plata, en 2016, en la que hasta aquí es la última visita de la banda al país Daniel Jayo - LA NACION

Más allá de la problemática económica, un estadio de fútbol como el de River Plate no dispone de tanto tiempo libre para una producción de esta magnitud (salvo el Estadio Único, que no cuenta regularmente con fútbol, ya que los dos equipos de La Plata, Estudiantes y Gimnasia, juegan en sus respectivas canchas). “Roger Waters pudo hacer nueve fechas en el Monumental porque River estaba en la B en 2012 y jugaba en la cancha de Vélez”, comenta Grinbank y suma: “en cuanto a Coldplay, que va a hacer 10 shows, la ventaja que tiene es que ya no va a haber fútbol local, porque este año el campeonato termina antes por el Mundial de Fútbol de Qatar”.

Pero los sueños no saben de razones y los fanáticos locales, aquellos que ya los vieron y más aun los que nunca experimentaron la sensación de participar de un show de los Rolling Stones, seguirán soñando con verlos por última vez en un escenario argentino. Perdón, seguiremos soñando.