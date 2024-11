La anécdota detrás de la icónica frase “No me peguen, soy Giordano”

Roberto Giordano quedará en la memoria de todos como un divertido personaje de la televisión y la moda durante los años noventa. Una de sus icónicas frases fue la de “No me peguen, soy Giordano”, la cual dijo en noviembre de 1995, tras la finalización de un superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental.

Ante su intención de evitar ser agredido por algunos hinchas allí presentes, pidió que no lo golpeen y expresó aquellas las palabras que lo inmortalizaron: “¡Por favor, no me peguen! ¡No me peguen, soy Giordano!”. Si bien el momento fue replicado por distintos programas de televisión, el estilista tuvo que ser internado al día siguiente a causa de las fuertes agresiones que sufrió aquel día. No obstante, la anécdota quedó como una marca registrada de sus apariciones televisivas.

Reiterados fueron los momentos en los que se lo vinculó con el deporte, pero más precisamente con el fútbol. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la frase ya era un clásico de la televisión argentina. Y en ese sentido, Gonzalito Rodríguez, en aquel entonces notero de Caiga quién Caiga (CQC), aprovechó aquella frase para hacer una nota en la tribuna. “Imaginate estar festejando una medalla de oro... ¡con Roberto Giordano!”, le dijo el notero a un hincha en la tribuna y luego se dirigió al estilista: “Roberto si ganamos la medalla de oro, todos te pegamos a vos”.

Cuando se acercó a entrevistarlo, el peluquero comentó: “¿Viste los goles que nos perdimos hoy? No lo podemos creer. Faltan diez minutos”. Ante la exaltación, el notero ordenó: “Hay que pegarle a Giordano”. En ese instante, los hinchas alrededor le hicieron caso, pero el estilista se enojó muchísimo con el periodista. “¿Estás loco? Me pegaron a mí”, lo increpó y añadió: “No es un chiste... Un poco está bien, pero esto es demasiado”. Luego de que se cayera en la broma, Roberto Giordano abrazó a Gonzalito y le dio a entender que era todo un acting.

Pero “No me peguen, soy Giordano”, no es la única frase icónica del peluquero de las famosas, dado que otras que dejaron su marca registrada son “Qué noche, Teté” y “Moviendo las cabezas”.