Guillermina Valdés rompió el silencio sobre su relación con Santi Maratea: “Lo quiero mucho”

Un comentario al pasar de Momi Giardina encendió las alarmas y volvió a poner en el centro de la escena a Guillermina Valdés y Santi Maratea, quienes en 2023 habrían tenido un breve romance luego de la separación de la actriz de Marcelo Tinelli. “El otro día fui a comer con Guillermina Valdés y Santi Maratea”, contó Momi en Luzu TV, donde desató inmediatamente una ola de rumores y especulaciones. Ante el revuelo, la empresaria de zapatos decidió romper el silencio y hablar por primera vez de manera pública sobre su vínculo actual con el influencer.

Momi Giardina reveló que salió con Guillermina Valdés y Santi Maratea y sorprendió a todos

La historia entre Guillermina y Santiago se remonta al 14 de febrero de 2023, cuando fueron vistos juntos en pleno Día de San Valentín. Poco después, Ángel de Brito no dudó en preguntarle a Maratea, en LAM (América TV), si había salido con la ex de Tinelli. “Es muy grosa. Es una gran maestra. Me enseñó algo que a ella le enseñaron, hablando de los medios, que es lo positivo de no responder”, deslizó, entre risas. Aunque evitó dar una confirmación directa, tampoco lo negó, y dejó en claro que entre ellos pasó algo más que una simple amistad. “Y, bueno... después me enseñó cosas más personales”, lanzó y dejó la puerta abierta a la interpretación.

Ahora, después de que una de las conductoras del streaming de Nico Occhiato contara que habían compartido una cena recientemente, Guillermina Valdés decidió aclarar los tantos. A través de sus historias de Instagram, la empresaria explicó cuál es su vínculo actual con Santi Maratea y despejó las dudas que volvieron a surgir en las últimas horas.

Después de los rumores, Guillermina Valdés se sinceró sobre su relación con Santi Maratea (Captura: Instagram @guillevaldes1)

“Es una aclaración que siento necesaria, tuve algo con Santi, sí. Fue a finales del 2022”, comenzó, aunque después aseguró: “Luego fuimos y somos amigos y espero por mucho tiempo porque lo quiero mucho”.

La modelo aseguró que no hay una relación romántica entre ellos actualmente (Captura: Instagram @guillevaldes1)

Finalmente, a modo de reflexión sobre los vínculos y su evolución, Guillermina cerró su descargo con un mensaje positivo: “Las relaciones se transforman y pueden mutar. Valoro mucho esas posibilidades que nos da la vida. Las celebro y las recomiendo”. Con estas palabras, la modelo dejó en claro que el tiempo le permitió construir una relación diferente con Santi Maratea, lejos de los rumores, con respeto y cariño mutuo.