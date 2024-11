El video viral de Roberto Giordano que resurgió tras su muerte: “La mejor pregunta de la historia de la TV argentina”

El viernes por la tarde se hizo pública una noticia que generó una gran tristeza en el mundo del espectáculo: a los 79 años murió Roberto Giordano, el famoso estilista que trabajó con importantes celebridades, desde Mirtha Legrand hasta Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Valeria Mazza, entre otras. En cuestión de minutos, los usuarios de las redes sociales lo despidieron con sentidos mensajes, pero, entre todo el material, se destacó un curioso video del día que el peluquero hizo “la mejor pregunta de la historia de la televisión argentina”.

Roberto Giordano murió el mediodía del viernes 22 de noviembre, pero la noticia recién se conoció por la tarde. Según pudo saber LA NACION, falleció de una afección cardíaca, después de someterse a una intervención quirúrgica en el Sanatorio Mater Dei de la ciudad de Buenos Aires. Tenía antecedentes cardíacos y llegó derivado al centro médico para que le practicaran un TAVI, una técnica que consiste en el reemplazo de la válvula aórtica transcatéter (la nueva válvula se coloca adentro de la válvula dañada). Sin embargo, no resistió el procedimiento. Sus restos serán velados este sábado en el cementerio de La Chacarita.

Roberto Giordano murió el viernes 22 de noviembre a los 79 años

Tras la noticia de su muerte, varias personas que trabajaron con él a lo largo de los años, como Teté Coustarot, Sofía Zámolo y Andrea Frigerio, le dedicaron sentidos mensajes de despedida. A su vez, personas que lo siguieron en sus famosos desfiles y producciones también se pronunciaron en las redes sociales. Una de las publicaciones que se viralizó fue la de la cuenta de X @watafavirus, que compartió un video de una entrevista que hizo el estilista en el marco de su programa El peinado y la moda por Metro, donde realizó una curiosa pregunta relacionada con el medio ambiente.

“¿Cuánto oxígeno le quita realmente un auto, una combustión del auto, equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno...? Indudablemente, uno en la montaña cuando ve realmente que no hay ningún árbol es que no hay oxígeno. ¿Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña que vos me dijiste en otra oportunidad?”, preguntó Giordano y en la misma línea continuó: “¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale los gases y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que harían falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto, como dijiste vos, que tiene más de 120 años que le quita oxígeno?”.

Tras la triste muerte del estilista se viralizó en redes sociales una entrevista que realizó años atrás (Foto: X @watafavirus)

“Recordemos a Roberto Giordano por haber hecho la mejor pregunta en la historia de la televisión argentina”, expresó la cuenta que compartió el video. Rápidamente, el clip se viralizó y los usuarios reaccionaron: “Es alucinante la pregunta”; “Mejor video de la historia de este país” y “Me gustaría saber que respondió el tipo”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en X.

La anécdota detrás de la icónica frase “No me peguen, soy Giordano”

El organizador de los famosos desfiles de Punta del Este supo ser una reconocida figura de la televisión y tuvo varios momentos icónicos que se volvieron su marca registrada. Entre ellos hubo una memorable frase que dijo en noviembre de 1995 cuando terminó el superclásico entre River Plate y Boca Juniors -equipo del cual era fanático- en el estadio Monumental.

Con la intensión de que no lo agredieran los hinchas que estaban en la cancha, el peluquero expresó: “¡Por favor, no me peguen! ¡No me peguen, soy Giordano!”. Más allá de que su frase se replicó en todos lados, el día después del partido, el estilista tuvo que ser internado a causa de las fuertes agresiones que sufrió, pero luego de todos los chequeos pertinentes recibió el alta. Sus palabras quedaron inmortalizadas y se volvieron un clásico de la televisión.