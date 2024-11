De qué murió Roberto Giordano

Roberto Giordano murió hoy a los 79 años tras haber sufrido una afección cardíaca durante una intervención quirúrgica en el Sanatorio Mater Dei, según pudo saber LA NACION. Los restos del reconocido peluquero serán velados mañana en el Cementerio de La Chacarita.

De acuerdo a la información que accedió este medio, Giordano tenía programada una intervención quirúrgica, pero “no lo resistió”. El estilista y empresario tenía antecedentes cardíacos y llegó derivado al Sanatorio Mater Dei, donde iban a practicarle un TAVI, una técnica que consiste en el reemplazo de la válvula aórtica transcatéter (la nueva válvula se coloca adentro de la válvula dañada).

El estilista de distintas figuras como Valeria Mazza, Andrea Frigerio, Pampita, Nicole Neumann, Dolores Barreiro, Mirtha Legrand y Pinky, entre otras, vivía desde 2020 en Montevideo, Uruguay, y había llegado al país para realizarse la cirugía en cuestión.

En mayo de este año y en diálogo con este medio, brindó detalles de los problemas de salud que tenía e incluso mencionó que se iba a realizar un cateterismo en el Instituto del Instituto de Diagnóstico. “Posiblemente, me hagan otro stent más (sic). Yo tengo tres bypass... Acá en Uruguay tengo una cardióloga que me controla, pero todos estos estudios me los voy a hacer allá, en la Argentina”, dijo en aquel entonces a LA NACION.

Referente de la moda, sobre todo, en los años 90, organizaba desfiles en Punta del Este, Mar del Plata y Pinamar. En los mismos llegaron a participar figuras como Diego Maradona y Claudia Villafañe. Sin embargo, su último tiempo no fue el mejor, ya que este año había sido condenado a tres años de prisión por insolvencia fraudulenta tras declararse culpable de ocultarle bienes a la Justicia y pactar un juicio abreviado.

Pero todo comenzó mucho antes, en 2010, cuando la Justicia Comercial ordenó su quiebra, le trabó una inhibición general y le prohibió salir del país después de que sus acreedores, entre los que estaban la Federación Nacional de Trabajadores de Peluquería, Estética y Afines, la Obra Social del Personal de Peluquería, el Sindicato de la actividad; el Fisco Nacional y cien de sus 500 empleados, no aceptaran la oferta que este les hizo en el marco del concurso preventivo.

Giordano fue uno de los referentes de la moda durante la década de los 90 FACUNDO PECHERVSKY

Cabe recordar que Giordano había sido operado del corazón en 2022. En ese momento le hicieron un cateterismo de última generación, llegó a pesar tan solo 60 kilos e incluso perdió la lucidez.