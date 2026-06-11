La atrapante miniserie basada en un caso real que lidera el ranking de Netflix en la Argentina

Desde hace varios días, El testigo forma parte del ranking de lo más visto de Netflix en la Argentina. La miniserie basada en hechos reales conmociona a los suscriptores del gigante del streaming debido a la historia que retrata: la mujer que salió a pasear con su hijo y su perro y encontró la muerte de la manera más inesperada y brutal.

El testigo es una serie de tres partes sobre el asesinato de Rachel Nickell (Fuente: Netflix)

La ficción británica, producida por STV Studios para la N roja y protagonizada por Jordan Bolger y Max Fincham, aborda en tres episodios el impactante asesinato de Rachel Nickell. En julio de 1992, la joven madre de 23 años fue abordada a plena luz del día en el parque Wimbledon Common de Londres, donde un hombre la agredió salvajemente y la apuñaló 49 veces antes de escapar, dejando a su hijo Alex, de solo dos años, junto al cuerpo como el único testigo presencial de la tragedia.

Un retrato real de Alex junto a su perro y su madre antes de la tragedia (Foto: Netflix)

El guion toma como base el libro autobiográfico Letting Go, publicado por el propio Alex Hanscombe en 2017. Tanto él como su padre André participaron directamente como consultores de la producción para asegurar la fidelidad de su historia.

La serie relata cómo Alex, quien presenció la muerte de su madre, supera junto a su padre el brutal crimen (Fuente: Netflix)

A la par del drama familiar, la trama expone una caótica investigación policial llena de negligencias. Las autoridades se obsesionaron con un sospechoso inocente e ignoraron las pistas que apuntaban al verdadero culpable, Robert Napper, un peligroso depredador y violador en serie con esquizofrenia paranoide. Esta alarmante falla policial permitió que Napper siguiera libre y volviera a matar a otra madre y a su hija un año después.

Finalmente, el caso se resolvió más de una década después gracias a los avances en la tecnología de ADN, que en 2004 señalaron de forma irrefutable al verdadero asesino. Cuatro años después, Napper se declaró culpable y fue sentenciado a prisión perpetua en el hospital psiquiátrico de máxima seguridad de Broadmoor.

André (en el medio) junto a los personajes que interpretaron la historia de su vida (Fuente: Netflix)

“La pareja de la asesinada Rachel Nickell intenta proteger a su hijo de dos años, el único testigo del crimen, durante una investigación repleta de errores”, dice la sinopsis oficial con la que la plataforma invita a darle play.

Tres producciones basadas en hechos reales que podés disfrutar en Netflix

1. El caso Asunta (2024)

El 21 de septiembre de 2013, Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo es encontrado horas después junto a una ruta a las afueras de Santiago de Compostela. La investigación policial pronto desvela indicios que apuntan a Rosario y Alfonso como posibles autores del crimen. La noticia conmociona a toda la ciudad e incluso al país. ¿Qué puede llevar a unos padres a terminar con la vida de su hija? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de familia perfecta? Duración: seis episodios. Ver El caso Asunta.

El Caso Asunta Tráiler Oficial - Netflix España

2. El cuerpo en llamas (2023)

Los restos carbonizados de Pedro aparecen en el interior de un coche calcinado. El descubrimiento desencadena una investigación sobre una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que implican a la policía. Duración: ocho episodios. Ver El cuerpo en llamas.

El cuerpo en llamas, tráiler oficial

3. Así nos ven (2019)

En el año 1989, cinco adolescentes de Harlem se ven atrapados en una pesadilla cuando se les acusa injustamente de un ataque brutal en Central Park. Basada en hechos reales, una miniserie que expone las profundas grietas que presenta el sistema judicial y policial estadounidense. Duración: cuatro episodios. Ver Así nos ven.