La banda del Indio Solari publicó un comunicado sobre la muerte del artista: “Estamos en shock”

La banda Fundamentalistas del Aire Acondicionado difundió este viernes un emotivo mensaje tras la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, ocurrida a los 77 años. A través de una publicación en sus redes sociales, el grupo expresó su conmoción por la noticia y confirmó que mantendrá el recital previsto para este sábado, que además será transmitido en vivo.

“Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer”, comienza el comunicado compartido por la banda que acompaña al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota desde su etapa solista.

En el texto, los músicos reconocieron el impacto que les provocó el fallecimiento del artista y explicaron que, pese al dolor, decidieron seguir adelante con el concierto para encontrarse con el público. “El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos”, señalaron.

El posteo de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el adiós del Indio

Asimismo, indicaron que el espectáculo no se desarrollará de la manera originalmente planeada. “Decidimos mantener el concierto de mañana y, aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos”, afirmaron.

La banda también admitió que la presentación estará atravesada por la tristeza que generó la pérdida del músico. “No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador”, expresaron.

El mensaje concluye con una breve despedida dedicada al cantante y compositor: “Te amamos, Indio...”.

La muerte del Indio Solari

Este viernes murió el cantante Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como Indio Solari, miembro fundador y voz de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A lo largo de su carrera también lideró Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y su último proyecto musical, El Míster y los Marsupiales Extintos. Tenía 77 años y padecía la enfermedad de Parkinson.

Según pudo saber LA NACION, se montó un operativo en su domicilio de la localidad bonaerense de Parque Leloir, donde los médicos constataron su fallecimiento a las 8.30. El músico fue hallado por su cuidadora en las inmediaciones de una pileta climatizada cubierta ubicada dentro de la vivienda.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Lucio Rivero, dispuso la realización de una autopsia para determinar las causas de la muerte. Los resultados fueron dados a conocer durante la noche del viernes y confirmaron que Solari falleció durante la madrugada tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico mientras se encontraba dentro de la piscina climatizada.

De acuerdo con las conclusiones forenses, la muerte fue inmediata y las autoridades judiciales descartaron que se haya producido por ahogamiento.

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