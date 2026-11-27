La agrupación de cumbia pop nacida en La Plata atraviesa un momento inesperado tras anunciar que se quedó sin cantante. A través de una publicación en redes sociales, Agapornis comunicó la noticia y dejó en claro que la salida los tomó en medio de una agenda cargada.

“Nos quedamos sin cantante. Es una sorpresa para nosotros, más aún en esta época del año, con tantos shows confirmados por delante”, expresaron. Además, pidieron el apoyo de su público: “Después de tantos años juntos, les pedimos lo mismo de siempre: que nos banquen como lo hicieron desde el primer día. Estamos trabajando para resolverlo cuanto antes”.

La publicación con la que Agapornis anunció la noticia

Horas después del anuncio, Dana Cabrera, quien ocupaba el puesto de vocalista, publicó dos videos en sus historias de Instagram que fueron compartidos por la cuenta oficial de Agapornis, donde explicó su decisión y dio contexto sobre su salida tras un año y medio junto al grupo. La cantante señaló que su partida responde a un cambio de etapa personal y académico vinculado con su regreso a Europa.

La primera parte del descargo de Dana Cabrera

“La semana que viene me recibo de abogada y mi idea es volver a vivir a Milán, como lo estuve haciendo años atrás”, contó la artista en uno de los clips. Según detalló, en Italia vive su pareja y conserva amistades, por lo que regresar a Buenos Aires para sumarse al grupo platense había sido una pausa en ese recorrido. “Estuve un año y medio en total acá y siento que ya es momento de que culmine esta etapa”, agregó.

En el segundo video, Cabrera compartió las sensaciones que le deja el cierre de este ciclo compartido con la banda. “Nada, muchas emociones encontradas. Estoy como muy nostálgica en este momento porque se termina esta etapa”, confió, aunque remarcó el vínculo construido con sus compañeros.

La explicación de Dana sobre su salida

“Me llevo un montón de anécdotas, amistades hermosas, los chicos son lo más. Me llevo mucho aprendizaje con respecto al tema musical y con todo absolutamente”, afirmó antes de manifestar su entusiasmo por volver a Italia y avanzar con sus proyectos personales, mientras Agapornis busca resolver su próxima formación para los shows confirmados.