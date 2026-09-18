La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: cómo es la tarjeta de invitación y quiénes irán a la fiesta

Luego de cuatro años de amor, de una separación, de un Mundial, de conflictos familiares y varios momentos de felicidad y también de mucho dolor, Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo De Paul se convertirán en marido y mujer a fin de año. Si bien la propia cantante reveló que viajó a París para probarse su vestido de novia, en las últimas horas se conocieron nuevos detalles de la boda, incluida la invitación y las celebridades que la habrían recibido.

“Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida, Rodrigo De Paul”, anunció la intérprete de “Carne y hueso” semanas atrás en sus redes sociales junto a un video en el que, además de mostrar su anillo de compromiso, gritó: “Me caso”. Según trascendió, darán el sí el sábado 19 de diciembre de 2026 en Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, mismo lugar en el que se casaron Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Stefanía Roitman y Ricky Montaner y Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia de Martino. Su elección de locación evidencia, por un lado, su deseo de mantener la privacidad del evento, pero al mismo tiempo, que contará con una gran convocatoria.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel darían el sí el 19 de diciembre en Dok Haras (Foto: Instagram @rodridepaul)

En la emisión del jueves 17 de septiembre de LAM (América TV), Pilar Smith reveló una parte de la presunta lista de invitados. ¿Quiénes fueron incluidos? Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Luis Suárez y Sofía Balbi y Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Asimismo, también asistirían Lali Espósito y Pedro Rosemblet, María Becerra, Nicki Nicole, Lele Pons, Anitta y Shakira.

Por su parte, Chris Martin, con quien la cantante entabló una sólida amistad durante los últimos años, habría recibido invitación, al igual que los cantantes Burna Boy, Little Simz y Elyanna, con quienes justamente colaboró en la canción del líder de Coldplay “We Pray”, y el influencer Carter Gregory.

Lionel Messi uno de los invitados a la boda

Acto seguido dio dos nombres que sorprendieron a todo el piso: Emilia Mernes y Duki. “Están invitados. Me lo confirman allegados a Tini. Se amigaron”, dijo la panelista. Cabe mencionar que las artistas, que fueron grandes amigas e hicieron varios hits, entre ellos “La Original”, se pelearon y el final de su amistad fue altamente mediático. Si bien se desconoce el estado actual de su relación, dieron a entender que habrían dado marcha atrás en su disputa: “Se pidieron disculpas, hablaron. De Paul sigue a Emilia y ella a él y a Tini”.

Según Pilar Smith, Tini se habría reconciliado con Emilia Mernes y la habría invitado a su boda Instagram: tinistoessel

Pero así como al parecer hubo una reconciliación, también habría surgido una nueva pelea. De acuerdo con Smith, Lizardo Ponce, quien siempre fue muy cercano a Stoessel, no estaría invitado. Según una amiga de la cantante, el influencer sería “el responsable de instalar esto de que Rodrigo le fue infiel a Tini con Emilia”.

Así sería la invitación al casamiento de Tini y De Paul (Foto: Instagram @mecomprendezmendez)

Por otro lado, el jueves también trascendió cómo sería la invitación del casamiento. “Los esperamos con mucho amor. Tini y Rodri”, se pudo leer en la imagen que compartió Gustavo Méndez. Además de la fecha, 19 de diciembre de 2026, el lugar y la hora, Dok Haras a las 21, se pudo apreciar, sobre un fondo gris, un cuadro pintado con acuarelas en tonos azules con una peonía, una flor que se asocia con la prosperidad, el amor, la curación y la abundancia. Asimismo, según el periodista, la misma también tendría indicaciones sobre cómo llegar al lugar y el código de vestimenta.