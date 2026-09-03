El comunicado de Emilia Mernes tras la polémica versión que la vinculó con Rodrigo de Paul: “Evidente intención de difamar”

El distanciamiento entre Emilia Mernes y Tini Stoessel sumó una nueva versión en la que se menciona a Rodrigo de Paul. El periodista Gustavo Méndez aseguró que la novia de Duki habría intentado besar al futbolista y el entorno de la cantante emitió un comunicado en su defensa.

A través del programa La Mañana con Moria (eltrece), el panelista contó que el episodio habría ocurrido durante una fiesta en la que también se encontraba Stoessel, pareja del jugador de la Selección argentina, y en la que habrían coincidido varios artistas. “Hay un fuerte rumor, pero esto no lo pude hablar con Tini. Yo cuento la verdad. En una fiesta donde estaban De Paul, Tini, Emilia, Duki y un montón de gente, Rodrigo De Paul se habría ido al baño y detrás suyo habría ido Emilia Mernes y, cuando sale del baño, De Paul se habría chocado de manera casual con ella”, detalló.

Tini Stoessel solía compartir colaboraciones durante sus shows junto a Emilia Mernes

A continuación, el periodista sumó otro dato sobre lo que habría sucedido en aquel encuentro. “Aparentemente, Emilia le habría tirado la boca a De Paul. Él levanta la mirada y ve a las amigas de Tini”, dijo. Sobre este punto, insistió en que “ella [Mernes] hace un gesto como para darle un beso a De Paul, él se acerca a las amigas de Tini y les dice: ‘Por favor, yo no hice nada, no le digan nada a Tini’”.

El comunicador aclaró que la información le llegó “del lado de Rodrigo De Paul”, y sus palabras generaron distintas reacciones en el estudio. “Según se dice, Tini hizo lo mismo con Cami [Homs, expareja del jugador de la albiceleste], así que, a bancársela”, opinó Moria Casán.

Tini Stoessel se encuentra en plenos preparativos para formalizar su anunciada boda con Rodrigo De Paul

La versión volvió a poner el foco en las especulaciones sobre el distanciamiento entre Stoessel y Mernes, que tiempo atrás fue vinculado a una supuesta disputa con sus bailarinas y a situaciones personales que la intérprete de “La Triple T” habría compartido durante la amistad con su colega. “Cuando Tini le pide a Emilia que le devuelva a sus bailarinas, aparentemente ella se lo dilataba. El año pasado, me contó Tini en noviembre que se juntaron a hablar pero que no hubo forma de acercar las partes. Y Tini, cuando le cuenta a sus amigas la situación que estaba atravesando con Emilia, ellas le dicen: ‘Te tenemos que contar...’”, sumó el periodista refiriéndose al supuesto episodio con De Paul.

La palabra del equipo de Mernes

Ante estas versiones, el entorno de Emilia Mernes emitió un escrito en el que desmiente las informaciones difundidas sobre la artista y critica la supuesta falta de verificación de los datos por parte del periodista en el ciclo conducido por Moria Casán.

“El equipo de prensa de Emilia Mernes emite el presente comunicado a raíz de la circulación, en los últimos días, de informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios, con la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa”, expresa primero el escrito.

Desde el entorno de la cantante también apuntan: “Nos dirigimos formalmente a los profesionales de la comunicación para recordar que chequear la información antes de su publicación no constituye una opción, sino un deber inherente al ejercicio periodístico. Solicitamos que cada dato sea contrastado con las fuentes oficiales correspondientes antes de ser difundido”.

En la misma línea, el comunicado remarca: “La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”. Finalmente, el entorno de Mernes agradece “la responsabilidad profesional de quienes ejercen su labor con la seriedad y el rigor que la audiencia merece”.

Las versiones que relacionan a De Paul con Mernes aparecen en la antesala del casamiento entre el futbolista y Stoessel, quienes se encuentran en plenos preparativos de su anunciada boda. Además, este episodio se da mientras Tini atraviesa un delicado momento de cambios en su entorno familiar y profesional. La artista estaría enfrentada con sus padres por cuestiones vinculadas con la administración de su patrimonio y el manejo económico de su carrera. De hecho, eliminó sugestivamente del setlist en su reciente show en Guadalajara, México, dos canciones que solía dedicarle a su padre, Alejandro Stoessel. Del mismo modo, en la lista de canciones tampoco se incluyó “La original.mp3”, el hit que lanzó junto a Mernes en 2023.