Natalie Weber contó cuál es su cábala para el partido de Argentina ante Polonia por el Mundial: “Lo doy todo”

La selección argentina enfrentará, desde las 16 de este miércoles, a Polonia, por la tercera fecha del grupo C y buscará sellar su pase a los octavos de final del Mundial de Qatar. A la espera de este partido, tanto los hinchas que están en el país de Medio Oriente como los que están en otras partes del mundo, se juntan para alentar a la albiceleste en este duelo crucial para su futuro en el certamen.

Dentro de la gran cantidad de fanáticos que están al tanto de lo que sucede con La Scaloneta, la modelo Natalie Weber posteó en su cuenta de Instagram, donde la siguen 700 mil seguidores, su manera de ver los encuentros y la cábala que instauró desde el anterior partido ante México, donde la Argentina ganó por 2-0.

Natalie Weber seguirá con las cábalas para el duelo de Argentina ante Polonia por el Mundial

“La cuestión es: mate o gin tonic”, comentó Weber, en una de sus stories, para consultarle a los followers, que interactúan con su contenido, qué tipo de bebida elegir para ver el encuentro. En los siguientes posteos, la esposa del futbolista Mauro Zárate, aclaró: “Con el gin nos fue bastante bien”.

Al continuar con sus publicaciones, la influencer, con unas imágenes cómicas, se prendió al juego de las respuestas que la exponían por ingerir bebidas alcohólicas. “Ok, cábala que funciona, no se cambia. Ya lo sé. Solamente lo consulto. Viste, miércoles, 4 de la tarde, la madre en pedo, queda bastante como el or**. Tranqui, lo voy a dar todo”, cerró.

Las cábalas, un método que se volvieron habituales en este tipo de competición, suelen repetirse más en momentos de suma tensión como el que vivirá la selección argentina, que necesita ganar para no depender de ningún otro resultado. En el caso particular de Weber, repetirá el mismo amuleto que utilizó para ver el partido de México: acompañar los 90 minutos con un gin tonic.

Formación confirmada para enfrentar a Polonia

A la espera de los minutos finales para culminar los movimientos precompetitivos y salir al campo de juego, el director técnico Lionel Scaloni modificará la formación que enfrentó -y ganó- ante México por 2-0. A pesar de un buen funcionamiento, el orientador táctico pateará el tablero e introducirá cuatro variantes dentro del once inicial.

De atrás para adelante, en la defensa, Gonzalo Montiel le dejará su lugar a Nahuel Molina y Lisandro Martínez hará lo propio para el ingreso de Cristian “Cuti” Romero. En el mediocampo, Guido Rodríguez saldrá del equipo y su lugar lo ocupará Enzo Fernández, autor del segundo gol ante el Tri. Por último, en la variante que más revuelo generó, Lautaro Martínez será reemplazado por Julián Álvarez.

Julián Álvarez estará desde el arranque por Lautaro Martínez (AP Photo/Kamran Jebreili) Kamran Jebreili - AP

Para pasar en limpio, Argentina saltará al campo con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Ángel Di María y Julián Álvarez.

Del otro lado, Polonia formará de la siguiente manera: Wojciech Szczesny; Bartosz Bereszynski, Kamil Glik y Jakub Kiwior; Matty Cash, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak y Przemyslaw Frankowski; Piotr Zielinski; Karol Swiderski y Robert Lewandowski.

