Wanda Nara en Kyoto: su álbum de fotos en el bosque de bambú y la gastronomía japonesa

Wanda Nara aterrizó en Kyoto tras su reciente estadía en Shanghái, China. La segunda parada en su ruta asiática la llevó a uno de los destinos más visitados de Japón, en donde se encuentran diferentes atracciones turísticas que se relacionan con la cultura tradicional nipona. Mediante las historias de Instagram, la conductora e influencer enseñó la intimidad de su viaje junto a Martín Migueles.

El desayuno de Wanda Nara en Kyoto (Fuente: Instagram/@wandanara)

Luego de finalizar con la emisión de Masterchef Celebrity (Telefe), Nara tomó la decisión de alejarse de la Argentina y darse un merecido descanso al otro lado del mundo. Para ello eligió una de las ciudades imperiales de la isla japonesa, que cuenta con templos, una tradición milenaria y un bosque de bambú famoso en todo el planeta por ser considerado como depurador de almas.

Wanda en su primer día en Kyoto (Fuente: Instagram/@wandanara)

Con 12 horas de diferencia a la Argentina, la influencer amaneció temprano y desayunó una taza de té verde con un bizcocho con crema batida. “Buen día, Kyoto”, escribió en modo de saludo a sus seguidores. Más tarde visitó un supermercado y le tomó una foto a una góndola repleta de Maruchan. “Superfan”, reconoció.

Wanda Nara en su recorrido por Kyoto, entre templos antiguos y comida típica (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Con un look urbano que consiste en un body negro de lycra, un par de zapatillas con plataforma en tono blanco, una campera esmeralda y una gorra, Nara recorrió las calles de la ciudad y posó en un puente sobre un pequeño canal, mientras de fondo pueden denotarse los brotes primaverales.

El look urbano con el que Wanda Nara recorrió las calles de Kyoto (Fuente: Instagram/@wandanara)

En su caminata llegó hasta el pabellón dorado de Kyoto y fotografió al templo Kinkakuji, cuyos dos pisos superiores están completamente cubiertos de pan de oro, conocido en la historia nipona porque fue la villa de retiro del shogun Ashikaga Yoshimitsu, y según su testamento, se convirtió en un templo zen de la secta Rinzai tras su muerte en 1408.

Las geishas que Wanda fotografió en su paseo por el bosque de bambú (Fuente: Instagram/@wandanara)

Por la tarde, Nara lució una campera negra con un 10 en la espalda y la marca Balenciaga bordada. Con ese atuendo visitó el bosque de bambú y se fotografió por los diferentes caminos. Entre los templos que integran el parque inmenso que bordea a Kyoto, se encontró con tres geishas y más adelante con dos japoneses que se le unieron en una foto.

Wanda Nara en el santuario Fushimi Inari-taisha (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Una de las postales más impactantes fue durante la contemplación que la influencer hizo del santuario Fushimi Inari-taisha, conocido por sus miles de puertas torii de color bermellón que forman túneles a través del bosque en el monte Inari.

Wanda Nara reflexiona en el bosque de bambú, el santuario japonés para depurar el alma (Fuente: Instagram/@wandanara)

Acerca del complejo natural que recorrió Nara, es conocido por los habitantes de la ciudad imperial como un santuario ideal para encontrar la paz interior. Asimismo, protege al templo Tenryu-ji (propio del siglo XIV), uno de los más importantes de la escuela rinzai. Cuando las brisas o el viento mecen los troncos de los miles de bambúes, provocan un zumbido indescriptible que figura en la lista de “los cien sonidos a preservar en Japón”, según National Geographic.

El menú del almuerzo de Wanda Nara: opa de fideos (Fuente: Instagram/@wandanara)

Para recobrar energías entre tantas horas de caminata, Wanda Nara probó diferentes platos típicos, como la sopa de fideos, el tempura y las croquetas. De este modo, la influencer dejó entrever parte de su aventura japonesa, que, además de tener una connotación turística, tuvo un costado espiritual y sanador.