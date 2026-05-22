Mauro Icardi sorprendió a la China Suárez con un regalo especial: la llevó a conocer su destino soñado

Tras salir campeón de la Superliga de Turquía con el Galatasaray, Mauro Icardi y María Eugenia “China” Suárez armaron las valijas para visitar el destino que la actriz siempre soñó con conocer: Japón. Si bien hasta el momento ninguno de los dos subió contenido de sus vacaciones a Instagram, una persona que los reconoció en la calle publicó videos en los que se los pudo ver mientras paseaban e ingresaban a un controversial café. Las imágenes dieron cuenta de la profunda alegría que sentía ella al estar por primera vez en la tierra de su abuela materna.

“Te encontrás en Japón a la China e Icardi”, escribió la cuenta de TikTok @caroolineart. En el video, se pudo ver a Suárez feliz mientras recorría la calle vestida con un piloto con estampado animal print. En un momento se descolgó la cartera del hombro y se la entregó a una persona que viajaba con ellos. Acto seguido, ingresó con Icardi a una cafetería llamada Mipig Café, la cual ofrece a los clientes la posibilidad de pasar el rato con pequeños cerdos.

La China Suárez y Mauro Icardi fueron vistos juntos en Japón (Foto: Captura de video / TikTok @caroolineart)

En un segundo video, se pudo ver a la pareja sentada en el piso de la cafetería mientras miraban a los animales que estaban en el lugar. Había varias otras personas en la cafetería, bebiendo café e interactuando con los cerdos. La elección de lugar para merendar generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, especialmente porque Suárez es amante de los animales y además lleva una dieta vegetariana.

La China Suárez y Mauro Icardi fueron vistos en Japón

Actualmente, Suárez está haciendo realidad su sueño de conocer la tierra de su abuela materna. “Japón es uno de mis sueños. Nunca fui”, reveló en una entrevista con Gustavo Méndez para el ciclo de streaming La Pasión de la TV Pública en mayo de 2025. Contó que tenía programado un viaje con Marley, al que había invitado a su madre, quien tampoco conocía el país, a su hermano y a sus hijos. Si bien tenían los pasajes, una semana antes internaron a Magnolia, su hija del medio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. A partir de esto canceló el viaje y Japón quedó como un destino pendiente. Ahora, Mauro Icardi le cumplió el deseo de recorrer la tierra de sus antepasados.

La pareja ingresó a una cafetería en la que se puede interactuar con pequeños cerdos (Foto: Captura de video / TikTok @caroolineart)

La China Suárez rompió en llanto en medio de los festejos del Galatasaray

Los últimos días fueron muy especiales para la pareja. El viernes 15 de mayo participaron de un megafestejo que organizó Galatasaray en el Ali Sami Yen para celebrar el triunfo en el torneo turco. En uno de los videos que se viralizaron, se los pudo ver a ambos dentro del túnel mientras esperaban el momento para salir a la cancha. Emocionada, ella rompió en llanto y él no tardó en rodearla con el brazo. Luego se dirigieron juntos hasta la cancha, donde el delantero fue recibido entre humo, gritos, aplausos y show de luces.

La China Suárez se quebró en los festejos del Galatasaray

La pareja caminó de la mano y, al ver a Icardi saludar a sus fanáticos, Suárez no pudo evitar derramar un par de lágrimas más. No tardó en llevar la mano a la mejilla para secarlas, pero sin perder la sonrisa. Luego, el capitán se reunió con sus compañeros que ya estaban en el campo de juego para levantar la copa de campeones.