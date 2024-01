escuchar

María Eugenia “la China” Suárez protagonizó un nuevo escándalo en las redes luego de presentar una nueva tendencia en los accesorios femeninos. Desde las redes, la actriz posó con un look particular que llamó la atención de los usuarios y por el que más tarde le valieron ciertas críticas. Sin embargo, también la mencionaron como precursora de este detalle inusual en su peinado que parece prometedor para este 2024.

La China Suárez enfrenta las críticas y enseña la nueva tendencia coquette (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

La China suele ser el foco de opiniones encontradas, a la vez que en más de una ocasión, padece el peso de los mensajes ofensivos hacia su forma de vestir o de presentarse en las redes. Quien además de actriz, oficia de modelo, hizo caso omiso a una de las críticas por las que fue condenada el 1 de enero y desafió nuevamente a sus detractores.

La China luce su estilo coquette en Uruguay (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

En un posteo que realizó la intérprete de Corazón de cartón en las stories de Instagram, destacó una mención de una seguidora por el uso de cintas en forma de moños que sirvieron como colitas para sujetar su pelo. En referencia a una foto previa que hizo la actriz, la usuaria destacó: “La China ya había anunciado la tendencia coquette para este año y no nos habíamos dado cuenta”. Allí posteó la foto suya que fue controversial en Año Nuevo.

Suárez recibió elogios por su estilo coquette y se plantó ante sus detractores (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Sin embargo, a pesar de los mensajes ofensivos que pudo recibir la madre de Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña, volvió a subir otra foto con los mismos listones, esta vez con otro color pero en la misma posición. Además, acompañó el look con un vestido playero en el mismo tono. Cabe recordar que Suárez se encuentra en Uruguay desde comienzos del 2024, cuando se dieron a conocer las primeras fotografías de ella junto a Lautaro González Cadicamo, mejor conocido como Lauty Gram.

En esta segunda oportunidad, en la que la modelo insistió con lo que promete ser una tendencia para el corriente año, se convirtió en la mejor respuesta ante sus detractores, quienes continuaron con los señalamientos por utilizar este tipo de accesorios en su pelo.

El estilo coquette que luce la China retoma la estética de las mujeres durante la Revolución Francesa (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

“Se pone cada vez más moños para que la gente reviente aún más... la amo”; “Amamos a la China en todas sus formas y a la de moñitos mucho más”; “La más hermosa de Argentina, aunque no lo soporten”, fueron algunos de los elogios que recibió. Sin embargo, sus haters también la calificaron de “ridícula”. “Todavía insiste con los moños”; “Eso de los moños ya está de más”, opinaron algunos usuarios.

Cabe recordar que días atrás, Suárez apuntó contra los haters con un duro comunicado en el que se refirió a la cuestión de su imagen y a la vestimenta que utiliza para cada una de sus producciones en la plataforma social. “Pero qué manera de romper los h... con la edad. Y todas mujeres. Me visto como quiero, muestro el c..., a veces uso moños, a veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante”, dijo y agregó de forma contundente y sin filtro: “No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes. Métanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año”.

¿Qué es el estilo coquette que luce la China Suárez?

El estilo coquette se puso de moda relativamente hace pocos años. Es una tendencia que tomó forma con el objetivo de retomar el look de las mujeres durante la época de la Revolución Francesa. Este se centra en el uso de moños rosas, vestido de encajes y colores pastel en la vestimenta.