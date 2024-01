La exnovia de Lauty Gram apuntó contra la China Suárez y la dejó en evidencia: “Me quiso pegar”

escuchar

“La China, ¿te quiso pegar?”, fue la pregunta que le hicieron a Madison Segreti en un streaming desde la Costa Argentina. Resulta que Lauty Gram, quien sería la actual pareja de María Eugenia ‘la China’ Suárez, habría dejado a la influencer por la actriz, y desde entonces, la joven no está exenta de las preguntas de los periodistas sobre cómo quedó su vínculo con el cantante.

“Yo no soy de hablar del tema, porque sé diferenciar las cosas que pasaron en la relación. No es algo que yo quiera hacer para ir escalando como mucha gente suele decir, ni tampoco voy a negar que (la China Suárez) es una mujer hermosa”, expresó Madison y continuó: “Esto pasó hace meses, en realidad, había más personas de testigo. Los que me conocen a mí saben que yo no soy conocida por meterme en problemáticas, por meterme en bardo”.

“No estoy para cubrir el or** de nadie”, dijo luego de admitir que vivió un tenso momento con la protagonista de El Hilo Rojo y aclaró que en la actualidad no tiene problemas con su expareja: “Yo le deseo lo mejor. Siempre va a ser así, porque fue una persona importante”.

Luego, entró en detalles sobre la incómoda situación que pasó tras cruzarse con la China Suárez: “Ella fue muy mala conmigo (...) Esa secuencia que se dijo es verdad. Ella me quiso apurar, la quiso apurar a mi hermana”. “En varias ocasiones dijo ‘sáquenmela de acá que la cag* a piñas’, no fue una sola”, agregó Madison, quien también destacó la diferencia de edad que hay entre ellas al aclarar que la ex Casi Ángeles tiene 31 y ella tan solo 18.

Muchos de los usuarios que comentaron el video en TikTok sobre los dichos de Madison aseguraron que María Eugenia “no se rebajaría” a pelearse con una chica “sin llegada”. Sin embargo, algunos la defendieron y remarcaron que la China “ha derrapado”.

En otra oportunidad, Madison compartió en su cuenta de Instagram un video junto a Wanda Nara, una de las más grandes enemigas públicas de la actriz, tras el escándalo con Mauro Icardi. “Aunque te copien, todas nosotras sabemos que sos la uno”, firmó la influencer en la publicación en la que se la ve bailando y cantando “sé que tenés un novio y sabés que yo lo odio”.

Desde hace tiempo se viene vinculando a María Eugenia con Lautaro, un cantante de RKT y tiktoker muy popular. Fueron los indicios que dejaron los protagonistas en diversos posteos en redes sociales los que despertaron los rumores de romance, desde fotos en los mismos lugares hasta comentarios cómplices.

Si bien el noviazgo hasta el momento no fue confirmado, la actriz y el joven de 22 años ya no se ocultan y durante esta temporada de verano compartieron diversos momentos juntos en Punta del Este, donde fueron captados en más de una ocasión por los paparazzi.

Lauty confirmó, durante una reciente entrevista con Infobae, que con la China Suárez se encuentran vacacionando juntos por trabajo: “Lo digo porque lo van a ver”. Además, cuando la periodista Tatiana Schapiro le consultó si “andaba bien con la China”, él respondió con honestidad: “No sé”.

“Estar de novio significa estar bien con una persona con la que compartís todos los días, pero me da igual, prefiero estar así, tranquilo, así estoy contento”, aseveró el artista, dejando en claro que aún no tienen un título oficial. Además, admitió que avanzan “lentamente y de manera tranquila”.