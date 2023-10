escuchar

María Eugenia ‘La China’ Suárez es una de las famosas argentinas que más utiliza sus redes sociales, en donde comparte la mayoría de sus actividades. Con motivo de homenajear a su mamá, Marcela Riveiro, por un nuevo aniversario de su nacimiento, publicó una serie fotografías y sorprendió a todos con su parecido.

Desde su cuenta de Instagram @sangrejaponesa, en donde tiene 6.5 millones de seguidores, la actriz posteó en sus stories varias fotos retro. “Feliz nacimiento a la mejor del mundo. Afortunado quien puede compartir la vida al lado tuyo. No me alcanza la vida para amarte más. Mami linda @riveiro_marcela”, escribió sobre una imagen en la que se ve a la mujer caminando sobre la arena en una pintoresca playa.

La China Suárez mostró una foto retro de su mamá por su cumpleaños y sorprendió con su tremendo parecido (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

En la siguiente postal, Marcela sostiene en brazos a uno de los tres hijos de la cantante, mientras que en la última, está junto a la intérprete de “El juego del amor” y sus tres nietos, Rufina, Magnolia y Amancio.

La China Suárez mostró una foto de su mamá con uno de sus hijos (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

En varias oportunidades, la expareja de Rusherking demostró la excelente relación que mantiene con su mamá, quien la acompañó en varias oportunidades en sus viajes al extranjero por cuestiones laborales, como fue durante 2022 cuando se instaló un tiempo en España para filmar junto al actor español Álvaro Morte la película “Objetos”.

La China Suárez junto a su mamá, Marcela Riveiro, y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

‘La China’ no solo se ha referido en sus publicaciones a su madre, de quien es muy compinche, sino también de su padre Guillermo, que falleció el 17 de octubre de 2012 en el Hospital Rivadavia a causa de una larga enfermedad.

La China Suárez y el recuerdo de su papá Guillermo, quien falleció el 17 de octubre de 2012 (Foto: captura X/@chinasuarez)

“No tengo mucho para decir en este momento. Solo agradecer el apoyo y el respeto, de corazón”, escribió la ex Casi Ángeles en ese momento.

La China Suárez y el recuerdo de su papá Guillermo, quien falleció el 17 de octubre de 2012 (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

“Me enseñaste a amar y ser amada. Me enseñaste que lo que más importa en la vida son los hijos y me lo demostraste. Pero por sobre todo, me enseñaste a confiar en mí. Y como te dije una vez cuando era muy chiquita y me preguntaron qué iba a regalarte para el día del padre, yo respondí, ‘yo te voy a regalar mi corazón’, y así fue. Gracias, gracias, gracias. Te amo, pa”, expresó en la descripción de un posteo que realizó a través de su Instagram el 21 de junio de 2015, día del padre, fecha en la que todos los años lo recuerda.

El último videoclip de La China Suárez con sus hijos Magnolia y Amancio

Desde que se lanzó como cantante con la canción “El juego del amor”, la cual interpretó junto a Santiago Celli, María Eugenia Suárez no deja de sorprender a sus fanáticos con los temas que presenta.

En las últimas semanas, la artista estrenó el sencillo “El amor que tú me das” junto a Rodrigo Tapari, exRáfaga, pero lo que más llamó la atención de sus seguidores es que el videoclip tiene la participación estelar de sus hijos Magnolia (5) y Amancio (3), frutos de su relación con Benjamín Vicuña.

Cabe destacar que la ex Casi Ángeles contó que su hija mayor, Rufina, a quien tuvo con Nicolás Cabré, originalmente iba a participar del videoclip junto a sus hermanos, pero a último momento decidió irse a la casa de su mejor amiga. Sin embargo, la pequeña de 10 años apareció en el videoclip de “Hipnotizados”, la canción que su mamá hizo con su expareja Rusherking.