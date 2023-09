escuchar

La vida amorosa de María Eugenia ‘La China’ Suárez siempre dio mucho de qué hablar. A su alrededor giraron fogosos romances, escandalosas rupturas y hasta rumores de infidelidades. Si bien ella resguarda bastante su intimidad y evita hablar de más, el miércoles a la madrugada abrió una caja de preguntas para interactuar con sus seguidores y reveló algunos aspectos de índole sentimental. Un usuario le preguntó si estaría en una relación abierta y ella fue contundente con su respuesta.

En las últimas horas, la actriz sorprendió a sus seis millones y medio de seguidores con una caja de preguntas. Ellos, por su parte, no perdieron la oportunidad de consultarle cosas que querían saber. Si bien algunos fueron por el lado laboral, y otros por el personal, una parte optó por indagar sobre su vida sentimental.

Justamente, un seguidor le preguntó: “¿Podrías tener una relación abierta?”. Ella dudó un poco antes de responder, pero finalmente comentó: “Mmm no creo”. Asimismo, analizó qué podría pasar si lo estuviera y justificó su postura: “Pensaría en ver a la persona que amo besando a otra y creo que lloraría en posición fetal”.

También aparecieron otras consultas “del corazón”. Un usuario le preguntó cuántas veces se enamoró y ella aseguró que perdió la cuenta.

A su vez, otra persona le preguntó si volvería con algún ex, ya que cabe mencionar que en más de una oportunidad se rumoreó sobre acercamientos con sus parejas anteriores. No obstante, ella dio una respuesta certera basada en su historial. “Nunca volví con uno”, manifestó.

A lo largo de los años, a la ex Casi Ángeles se le conocieron varios novios famosos, entre ellos Ignacio ‘Nacho’ Viale, David Bisbal y uno de los más recientes, Thomas Nicolás Tobar, conocido como Rusherking. Pero, sin dudas, hay dos hombres en particular que marcaron momentos importantes de su vida. Uno de ellos es Nicolás Cabré, padre de su hija mayor, Rufina, con quien actualmente mantiene una gran relación. El otro es Benjamín Vicuña, su pareja entre 2015 y 2021 y con el que tuvo a sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio. Si bien no suelen mostrarse juntos públicamente, cada tanto algún gesto en las redes da cuenta, para el afuera, cómo están las cosas entre ellos.

La China Suárez contó el inesperado accidente de vestuario que sufrió en la Bresh

Si bien Suárez suele compartir contenido referido a sus trabajos como actriz, modelo y cantante, viajes y algunas postales familiares, últimamente implementó el live de Instagram como una nueva forma de interactuar con sus fans. Pero, no todo es color de rosas, porque recientemente relató el inesperado accidente de vestuario que sufrió en la reconocida fiesta Bresh.

Esa noche en cuestión, la cantante brilló sobre el escenario junto a Ecko y en medio de la fiesta tuvo un inconveniente con la calza de látex que tenía puesta: “Fui al baño y cuando me la subí escuché un ruido raro’”.

El sonido no estaba relacionado con el material, sino con el daño de la prenda. “Cuando miré, se me había reventado la calza de un huevo y medio”, manifestó molesta por el dinero que invirtió en la prenda y al poco uso que pudo darle. “La bolsa de residuos más cara de la historia”, expresó mientras mostraba a cámara cómo quedó la tela rota.