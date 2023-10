escuchar

Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry comenzaron su noviazgo en el 2016, los rumores de una mala relación entre la exactriz y la familia de su pareja se hicieron cada vez más fuertes, sobre todo por la exposición de ella, algo que rompería con los esquemas de la realeza. Pero no se puede decir lo mismo de la reina Isabell II, quien respaldó a su nieto, a pesar del conflictivo vínculo que tiene con su hermano, el príncipe Guillermo.

En las últimas horas, salió a la luz un dato que puso en jaque las versiones de que la monarca, fallecida en septiembre de 2022, habría intentado persuadir a la duquesa para que se adaptara a la vida de la Familia Real. En diálogo con la prensa británica, Paul Burrell, quien se desempeñó como mayordomo de la princesa Diana, manifestó: “La reina fue muy amable con Meghan Markle. Incluso le dijo: ‘Puedes seguir actuando si quieres, continúa tu carrera’”.

No obstante, Burrell aseguró que la familia también realizó un esfuerzo para facilitar la adaptación personal y profesional de Meghan. Según informó, en su primer encuentro, la reina expresó su apoyo a la intérprete de Rachel Zane en la serie Suits, pero esta se decidió por dejar a un lado su carrera.

“No lo veo como una renuncia a nada, solo lo veo como un cambio”, expresó por aquel entonces la mujer del príncipe Enrique, que buscaba dedicarse a la política. En esa línea, Burrell agregó: “Es alucinante la cantidad de buena voluntad que Meghan y Harry han desperdiciado. Creo que por eso fue un golpe duro para la Reina Isabel II cuando Harry renunció a seguir formando parte de la familia real; ella no quería que él se marchara”.

Meghan Markle y el príncipe Harry con su bebé recién nacido Archie, acompañados por la madre de Meghan, la reina de Isabel II y su marido, el duque de Edimburgo Reuters

Pese a que en un principio decidió dejar los sets de grabación por un tiempo, en las últimas semanas se supo que Markle tiene grandes intenciones de volver a Hollywood. “Harry y Meghan han estado ocupados con los Juegos Invictus, pero Meghan todavía está planeando su reinvención en Hollywood”, le aseguró una fuente a la revista Us Weekly. “Meghan tiene un nuevo equipo a su alrededor y han estado elaborando estrategias sobre qué medios tendrán el mayor impacto”.

Aunque aún no trascendió cuándo y en qué formato volverá a actuar, si está segura de que quiere que todo a partir de ahora “se base en la retribución” y la “filantropía”. Para ello mantuvo reuniones tanto con directores de documentales como con casas de moda. “No hay nada decidido todavía, pero lo más prometedor para todos parece ser que Meghan y Harry destaquen temas importantes a través de docuseries, atraigan así atención y fondos”, completó la publicación.

No es la primera vez que circularon los rumores de que quiere volver al ruedo. En agosto del año pasado, el portal Page Six informó que la duquesa había firmado un acuerdo con la agencia de Hollywood WME para convertirla en una “jugadora poderosa” en la industria, mientras que una fuente importante de Hollywood sostuvo: “Aunque ella es, por supuesto, una actriz, no se trata de películas o programas que Meghan protagonice, se trata de crear proyectos para que ella los produzca: ella quiere dirigir el programa”.