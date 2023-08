La China Suárez salió de fiesta en Miami y se cruzó con Sofía Calzetti, la ex del Kun Agüero

escuchar

En medio de los rumores sobre la separación con Sergio “Kun” Agüero, Sofía Calzetti apareció en la Bresh de Miami junto a Eugenia “la China” Suárez. La foto, que fue publicada por la cuenta oficial de la fiesta, generó mucha repercusión en el ambiente y no pasó para nada desapercibida. Todo ocurrió luego del comentario del exfutbolista que disparó las dudas sobre su relación.

Instalados en la ciudad estadounidense, el streamer y la modelo parecían estar en el mejor momento. Luego de viajes juntos y apariciones frecuentes en las redes sociales, todo parecía indicar que la pareja no sufría ninguna crisis. Sin embargo, el propio Kun fue el que comenzó con los rumores hace algunos días, cuando afirmó estar “más solo que nunca” y evitó responder de forma directa si está soltero.

Desde entonces, muchos seguidores pusieron el ojo sobre él y Calzetti. Por ese motivo, la aparición de la modelo en la Bresh llamó la atención de muchos y más aún al cruzarse con otra reconocida figura argentina.

La sorpresiva foto de la China Suárez y Sofía Calzetti en la Bresh

Según publicó la cuenta oficial de la fiesta, Sofía Calzetti y la ex Casi Ángeles se encontraron en la fiesta que se llevó a cabo el viernes en la ciudad estadounidense. Dentro de un posteo que recopiló imágenes tomadas en las ediciones de Miami y Buenos Aires, una de las fotos las muestra a ambas mientras se miraban sonrientes. Para que no queden dudas de que se trata de ellas, incluso fueron etiquetadas en el posteo que realizó la organización del evento.

Dado lo ocurrido con las palabras de Agüero, la presencia de la modelo en la fiesta llamó la atención y dio lugar a muchos comentarios en las redes sociales. Junto con los más de 116.000 likes que obtuvo el posteo en Instagram, también hubo respuesta de casi 200 usuarios, que dejaron sus opiniones sobre esta y el resto de las imágenes de celebridades que formaron parte de la Bresh.

La foto de la China Suárez que compartió la cuenta de la Bresh

Sumado a lo ya mencionado, en la publicación también se incluyó una foto de la China Suárez en soledad. Con una sonrisa en su rostro, la actriz dejó ver su look total black compuesto por un top, campera y gorra, que acompañó con una flor ubicada sobre su oreja izquierda.

La China Suárez se refirió a su situación amorosa

Además de todo lo relacionado con la relación, aparentemente terminada, entre el Kun y Calzetti, la actriz también dejó una contundente declaración con respecto a sus ganas de volver a estar en pareja. Luego de su separación de Rusherking y los rumores que la vincularon con otros hombres durante los últimos meses, no dudó en manifestar que no tiene apuro en formar nuevamente una relación.

La respuesta de la China Suárez sobre sus ganas de encontrar nuevamente el amor

Las palabras se dieron como respuesta a la pregunta de un seguidor, quien preguntó si ella “apostaría nuevamente al amor”. Aunque no se cerró a la posibilidad, la China dejó en claro que por el momento no se encuentra en la búsqueda de ese tipo de vínculo. “En un futuro, obvio me encantaría volver a enamorarme. Pero ya no lo busco”, sentenció en una Story.

