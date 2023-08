La China Suárez reveló el origen de su apodo y mandó al frente a un exnovio: “Esto nunca lo conté”

escuchar

Desde que es una niña, María Eugenia “La China” Suárez trabaja como actriz. Sin embargo, fue durante su adolescencia -y tas el protagónico en Casi Ángeles (Telefe)- que ganó mayor popularidad. Su nombre comenzó a resonar en los medios de comunicación tanto por su trabajo como por los detalles de su vida privada. Pero es su apodo el que más suena cuando se habla con ella. En las últimas horas que reveló que este le fue puesto por una expareja y casi le causa “problemas diplomáticos”, debido a su descendencia japonesa.

La vida de La China Suárez, con el paso de los años, se convirtió en tema de interés nacional. O al menos mediático. Más allá de su exitosa carrera en la pantalla, son sus romances los que protagonizaron algunos de los escándalos de la última década. Pero lejos de la creencia popular de que se sabe todo de ella, recientemente la actriz reveló por primera vez que su popular apodo le fue dado por uno de sus exnovios.

La China Suárez contó el origen de su apodo (Foto Instagram @sangrejaponesa)

En diversas oportunidades, la actriz destacó que en su árbol genealógico cuenta con descendencia de Japón debido a que su abuela era originaria de aquel país, lo que causa confusión debido a que su apodo es un gentilicio de otro estado. Y es este el motivo por el cual la actriz relacionaría la poca relación diplomática que tiene con la embajada japonesa, contrario a la que tiene su hermano, que viajó en diversas ocasiones al país mencionado... y ella aún no.

“Mi hermano está muy conectado con ellos, con la cultura, y el exembajador le dijo, porque mi Instagram era @chinitadeamor: ‘Todo bien, pero ella es nikkei’. (descendientes japoneses)”, reveló en una reciente entrevista en Perros de la calle (Urbana Play) al ser consulta por Andy Kusnetzoff sobre por qué le dicen China y no Japo. “Yo le decía a mi hermano: ‘¿Por qué no me invitan a los eventos que vas vos?’. Por eso ahora soy @sangrejaponesa”, reveló sobre el motivo del cambio de su nombre en redes sociales.

La China Suárez contó qué novio le puso su apodo

Por supuesto que el conductor no perdió la oportunidad para consultar quién le había puesto este apodo, que le causó esta “incomodidad diplomática”. Y ella no dudó en indicar que fue una expareja. “Me empezó a decir China porque se me achinan los ojos”, contó un tanto incómoda cuando Andy insistió en saber quién fue la persona que le “cagó la existencia” . “Fue hace mucho. Esto nunca lo conté, que fue él el que me decía así”, agregó.

Nacho Viale y Eugenia 'la China' Suárez fueron novios entre 2010 y 2012 (Foto: Archivo)

En un ida y vuelta de risas entre la invitada y el conductor, Suárez afirmó que no era un dato relevante pero terminó las especulaciones afirmando que fue Nacho Viale el autor de su apodo. La relación amorosa entre la actriz y el nieto de Mirtha Legrand fue en 2010, luego de que la joven terminara la tira juvenil Casi Ángeles. Por dos años mantuvieron su noviazgo y actualmente mantienen un vínculo laboral tras el lanzamiento de la carrera musical de ella, en la que el productor tuvo una gran incidencia con su sello discográfico MOJO. para la firma de sus primeros contratos.

