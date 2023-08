Camila Homs reconoció haberse enojado mucho en “un momento muy puntual” con Tini Stoessel

escuchar

A pocos días de que Rodrigo De Paul y Tini Stossel confirmaran su separación tras un año y medio de relación, Camila Homs, expareja del futbolista, hizo una confesión a un enojo puntual que tuvo con la cantante.

Luego de varios rumores de separación, De Paul y Stoessel confirmaron su separación a través de un comunicado en las redes sociales. En este contexto, el foco de distintos programas de espectáculos estuvo en Camila Homs, quien protagonizó una escandalosa separación el año pasado con el futbolista del Atlético Madrid, con el que tiene dos hijos.

Camila Homs habló del enojo que tuvo en un momento de la relación de Tini y De Paul

La modelo fue invitada este miércoles a Desayuno Americano (América) en el que habló de su expectativa por comenzar a bailar en el programa conducido por Marcelo Tinelli y su actual relación con el futbolista José “Principito” Sosa. Inevitablemente, el curso de la entrevista condujo a la reciente separación de su expareja y le consultaron sobre su relación con Tini Stoessel.

“Había una información que decía que vos dejabas correr rumores o instalabas cosas, que son parte de los factores que supuestamente le afectaba Tini”, le consultaron a la invitada, quien contestó: “Sé que se dijo un montón de cosas, de barbaridades, que claramente juro nada salió de mí. Me lo preguntaban muchísimo, yo obviamente voy a decir la verdad. Está quien me cree y quien no me cree”.

Si bien no quiso opinar qué le parecía la ruptura de este vínculo, la modelo reveló una parte que no se sabía con respecto a su relación con Tini Stoessel: “Me enojé muchísimo con ella, pero fue por un momento muy puntual que obviamente no lo voy a decir. Capaz sí me arrepiento de haber dicho cosas de más”, manifestó en diálogo con Pamela David.

“¿Tuviste oportunidad de conversar con Tini, de escribirle algún mensaje? ¿Tuviste interés? La relación con la pareja del padre es importante por los hijos”, acotó la conductora, pero la modelo fue sincera: “No, pero tampoco compartieron mucho con mis hijos”.

Cami Homs y un presente muy diferente al de Rodrigo De Paul: se mostró a los besos y muy enamorada de José Sosa

Un día después a la entrevista, Camila Homs publicó en sus redes sociales un llamativo posteo. Este se volvió viral, ya que posó junto a su novio, el futbolista José Sosa, y ambos realizaron una pose que demostró el amor y la solidez de su relación, algo que rápidamente se esparció por las redes sociales debido al contexto del padre de sus hijos.

Mediante su cuenta de Instagram, subió un video a la sección de Stories, en la que ella y Sosa se mostraron juntos dentro del auto. En cuestión de segundos, Camila envía un saludo a sus seguidores y a continuación besa en la boca a su pareja. Esta misma captura llega en un momento particular en el presente de De Paul, quien aún mantiene las esperanzas de reconstruir su vínculo con Tini.

El picante video que Camila Homs compartió en redes tras la separación de Rodrigo De Paul

Es común que Homs realice todo tipo de publicaciones acerca de su vida privada. Además de los ensayos que lleva a cabo para El Bailando 2023 (América), la modelo publicita diferentes marcas a través de su perfil, a la vez que también enseña parte de su cotidianidad con sus hijos Francesca y Bautista, frutos de su amor con Rodrigo De Paul.

