La China Suárez y Mauro Icardi eligieron el lugar favorito de Wanda Nara para vacacionar y se generó polémica

Mientras consolidan cada vez más su relación, Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez decidieron emprender un nuevo viaje internacional que no pasó inadvertido para los seguidores del denominado Wanda Gate. Tras recorrer Japón, un destino que la actriz soñaba conocer desde hacía años por sus raíces familiares, la pareja puso rumbo a las paradisíacas Islas Maldivas.

Sin embargo, el viaje rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales por un detalle que muchos usuarios consideraron imposible de ignorar: se trata del destino preferido de Wanda Nara, quien visitó el archipiélago en numerosas ocasiones junto al delantero durante los años que compartieron como pareja.

Wanda Nara y Mauro Icardi visitaron Islas Maldivas luego del escándalo con Maxi López (Foto: Redes Sociales)

Las Maldivas ocupan un lugar especial en la historia familiar de Wanda e Icardi. Allí pasaron varias vacaciones junto a sus hijos y capturaron algunas de las postales más recordadas de su matrimonio. Por ese motivo, la presencia de la actual pareja del futbolista en el mismo destino generó una inmediata repercusión.

Pero la controversia creció aún más luego de que distintas cuentas especializadas en espectáculos aseguraron que los enamorados se hospedaron en el mismo hotel que había visitado la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) en gran cantidad de oportunidades. “No podía ser de otra manera, la que organizaba los viajes era Wanda. Están hospedados en el mismo hotel que iba siempre junto a Wanda. One & Only Reethi Rah”, escribió la cuenta de X @Enlopicante_.

Antes de su separación definitiva, Mauro y Wanda tuvieron un viaje de reconciliación a este soñado lugar de Asia (Foto: Redes Sociales)

Debido a que tanto Mauro Icardi como la China Suárez mantuvieron un bajo perfil durante sus vacaciones, las miradas se posaron sobre las publicaciones de personas cercanas a la pareja. Uno de los que compartió imágenes desde el destino fue Marcelo “Mancha” Latorre, reconocido productor televisivo y amigo íntimo de la ex Casi Ángeles, quien en sus historias de Instagram mostró una playa de arena blanca, aguas cristalinas y una imponente palmera, un guiño directo para cientos de usuarios.

La llamativa foto compartida por Mancha Latorre, el amigo de la China Suárez (Foto: Historias de Instagram @manchalatorre)

El misterioso anuncio que harían Mauro Icardi y la China desde Maldivas

Como suele ocurrir con cada movimiento de la pareja, las teorías no tardaron en aparecer. En redes sociales comenzó a circular una versión que sostiene que el viaje tendría un objetivo mucho más importante que unas simples vacaciones.

“Me mandaron un rumor de la Tati. Que planean hacer un anuncio con las fotos que se viene reservando de este viajecito. Tómenlo con pinzas porque no conozco la cuenta. Pero no me sorprendería. Les dejo especular lo que planean anunciar”, escribió una usuaria identificada como Ana, mensaje que rápidamente fue replicado por distintas cuentas de espectáculos.

Los rumores sobre el posible anuncio de embarazo de la China Suárez (Foto: Captura de pantalla de X)

A partir de allí, las especulaciones se multiplicaron. Algunos seguidores creen que Mauro Icardi y la China Suárez podrían anunciar un compromiso formal, mientras que otros se inclinan por la posibilidad de que la pareja planee agrandar la familia. “Todos sabemos cuáles son los dos posibles anuncios y uno de ellos sería muy ridículo si aún no salió la sentencia de divorcio. Ahí se los dejo”; “Embarazo no, porque están viajando y a veces no es conveniente. Es el “casamiento” y “¡Está embarazada seguro! Si hace lo mismo con todos, uno más para la colección", fueron algunas de las hipótesis que se generaron.