La extraña frase de Wanda Nara que Mauro Icardi le dedicó a la China Suárez

Desde que oficializaron su romance, precisamente el 9 de enero de 2025, Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez comparten distintas aventuras juntos que dan cuenta de lo enamorados que están. Entre tantos viajes, regalos y dedicatorias expuestas en redes sociales, una frase no pasó inadvertida para quienes siguen el escándalo mediático desde 2021, cuando la ex Casi Ángeles fue señalada como la tercera en discordia entre el futbolista y la mediática.

Mauro Icardi y la China Suárez durante los festejos por la victoria de Galatasaray en la Superliga de Turquía (Foto: Instagram @mauroicardi)

Fue el 11 de mayo cuando, en medio de los festejos tras el cuarto triunfo del Galatasaray en la liga, el delantero del equipo turco recurrió a su perfil de Instagram, donde acumula 14 millones de seguidores, para presumir a su enamorada en bikini durante un día caluroso de una de las tardes primaverales. “Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida”, escribió. Aunque para muchos parecía ser solo una dedicatoria amorosa, se trató de un significado más profundo.

“Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida”, fueron las palabras que Mauro Icardi le dedicó a su enamorada tras el triunfo del Galatasaray (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

Aquel mensaje no tardó en encender el debate debido a una llamativa coincidencia: la frase es un calco casi exacto del título de su libro infantil de 2017, Campeones en la cancha y en la vida. Aquella obra, editada junto a Wanda, había sido presentada formalmente en la Feria del Libro de Milán.

Wanda Nara y Mauro Icardi en la Feria del Libro de Milán 2017

A través de sus páginas, el libro repasa la historia de Icardi desde sus orígenes en Rosario y su paso por España hasta consolidarse como una figura del fútbol europeo en el Inter de Milán. Pero el foco principal no está puesto en la fama o los lujos, sino en el camino recorrido, por lo que utiliza el fútbol como una metáfora para transmitir valores esenciales como la disciplina, el compañerismo, el esfuerzo constante y la capacidad de superar la frustración.

Al haber sido un proyecto impulsado junto a la madre de sus dos hijas, la narrativa también le otorga un peso fundamental al entorno familiar, presentándolo como el verdadero equipo de apoyo detrás de cualquier logro.

Fede Flowers mostró la historia de la frase que le dedicó a la China Suárez y sorprendió a todos (Foto: Captura X)

“Nadie se dio cuenta! La dedicatoria que usó Mauro Icardi para la China hace unas semanas fue el título del libro que escribió Wanda en Italia en 2017″, escribió el periodista Fede Flowers a través de su perfil de X y no tardó en generar revuelos entre los dos bandos. “Después las fans de la moncha dicen que Icardi no busca joder a Wanda! Jajaja, no sé si quedan más ridículas ellas defendiendo o la moncha”; “Jajajaja, le digo yo a esa frase y ni sabía que Wanda tenía un libro” y “Todo igual,menos la cara de arruinada de Wanda. Con razón está tan brotada, no le llega ni a la sombra de la belleza de la China!”, fueron solo algunos de los comentarios.

Algunos de los comentarios que desató la frase de Mauro Icardi en X (Foto: Captura X)

Cabe recordar que la propia Wanda se sinceró unos meses atrás sobre el momento en el que lanzó su obra pionera. “Estaba embarazada, no podía hacer nada y me puse a escribir dos libros, los presenté en la Feria del Libro en Milán y todo el mundo me decía ‘¡Qué bien!’. Claro, como no me conocían, armé una personalidad nueva allá. Vos pensá que gané el Bailando... Yo les hice creer que era bailarina y que era escritora", lanzó entre risas en una charla con Grego Roselló en Ferné con Grego (Telefe).