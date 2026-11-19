A solo días de que estallara el nuevo escándalo mediático con Wanda Nara, que incluyó desde la filtración de un video de su acalorada discusión afuera de la casa de los sueños de Mauro Icardi seguida por acusaciones cruzadas y fuertes descargos en Instagram, María Eugenia “la China” Suárez se reencontró con Nicolás Cabré, con quien comparte la crianza de Rufina, su hija mayor de 13 años. Si bien no se mostraron juntos en las fotos que publicaron, quedó en evidencia que esta semana estuvieron en el mismo lugar y a la misma hora.

Una vez más fue Rufina quien reunió a sus padres. Así como en varias ocasiones fueron a alentarla en sus partidos de hockey, el miércoles 18 de noviembre, Suárez y Cabré dijeron presente en el Sport’s Day, una jornada de deportes que organizó su escuela. El actor asistió acompañado por su esposa Rocío Pardo y subió a sus historias de Instagram una foto de los tres a pura sonrisa. La niña estaba en el campo de juego y la pareja del lado de la tribuna. “Hoy toca sport”, escribió, feliz con la posibilidad de compartir en familia un día tan especial.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo asistieron a la jornada deportiva de Rufina (Foto: Instagram @nicolascabre80)

Por su parte, Suárez subió una foto de su hija vestida uniformada con su remera amarilla y comentó: “Sport’s Day”. Acto seguido, publicó una postal de ambas abrazadas al aire libre. Si bien, a diferencia de ocasiones anteriores, Cabré y Suárez no se mostraron juntos en las redes sociales, dadas las circunstancias y la relación que supieron construir a lo largo de los años, es muy posible que se hayan juntado a conversar durante la jornada.

La China Suárez también asistió a la actividad de su hija mayor (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Madre e hijas felices durante la jornada deportiva (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

El interrogante es si Mauro Icardi estuvo presente o no. Aunque no apareció en las fotos, como en el pasado supo acompañar a su pareja a las actividades de sus hijos, existe la posibilidad de que también pueda haber asistido a este evento deportivo.

Si bien el exprotagonista de Son amores no se pronunció sobre el escándalo que involucra a su ex, durante el fin de semana hizo una publicación en sus historias de Instagram que no pasó desapercibida. Subió una foto en la que se lo pudo ver en la pileta de su casa junto a su esposa, su hija y otra joven y escribió: “Familia” junto al emoji de un corazón. Lo curioso fue que prácticamente al mismo tiempo Mauro Icardi también compartió en la red social un álbum de fotos titulado “Modo domingo, no molestar” con postales de él y Suárez en la pileta de la “casa de los sueños” de Nordelta.

La foto familiar que publicó Cabré el fin de semana en medio del escándalo de la China Suárez (Fuente: Instagram/@nicolascabre80)

A diferencia de Cabré, Benjamín Vicuña, padre de los hijos menores de la China Suárez, Magnolia (8) y Amancio (5), sí habló sobre el escándalo mediático en el que incluso fue mencionado. “No tengo nada que ver con eso. Son historias de adultos. A mí solo me involucra con lo que tiene que ver con los niños, pero creo que no nos corresponde a nadie seguir involucrando a menores, así que dejemos esto hasta acá”, sostuvo en diálogo con LAM (América TV). Si bien evitó decir si como padre sentía preocupación por lo que sucede alrededor de los niños, al final expresó: “Por supuesto”.