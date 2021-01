La cocinera de Diego Maradona rompió el silencio y dio su versión sobre las últimas horas del astro

Diego Maradona pasó sus últimos días en la casa que alquiló en el barrio cerrado San Andrés, en el partido de Tigre. Los momentos previos a su muerte siguen ofreciendo incógnitas, aunque este viernes una empleada que trabajaba en la vivienda contó cómo fueron las últimas horas del ídolo deportivo. Se trata de Romina Milagros Rodríguez, apodada “Monona” por el Diez: la mujer tuvo una charla en exclusiva con Rodrigo Lussich en la que desmintió algunas versiones oficiales.

Lo que se pudo ver en Intrusos fue apenas un adelanto de lo que saldrá en El show de los escandalones. La mujer, que conocía la intimidad de Maradona en Tigre, reveló algunos detalles sobre el delicado estado de salud que atravesaba el futbolista.

“Lo último que hablé con él fue a la noche”, le dijo “Monona” a Lussich. “Fui y me dijo que no quería comer, entonces le dije que al menos le hacía unos sanguchitos y un té. Dicen que no comió, pero es mentira, comió un sándwich porque yo los contaba para ver si comía o no. Había cinco, así que uno se lo comió Diego, es mentira que no comió”, afirmó la empleada doméstica.

Rodríguez también presenció el momento en que se le realizaron tareas de reanimación a Diego. “Ese día fue mucha locura. Yo cuando lo vi a él, ya estaba fallecido. Me acuerdo del conteo, que no quiero ni acordarme. Decían ‘1, 2, 3, vamos’. Contaba la enfermera cuando le hacía RCP”, relató. El resto de la nota podrá verse este domingo 31 de enero a las 20 por América.

LA NACION