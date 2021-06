La conmovedora despedida de Francisco Delgado a su hija: “Te amo más que a mi vida”

Antes de que comenzara la pandemia, Francisco Delgado había decidido abandonar el país y trasladarse a México. Tras su exitoso paso por Gran Hermano y algunas presencias en la televisión, el conductor armó las valijas y se mudó dejando en Argentina a Elena, la hija que tiene con Barby Silenzi.

Las visitas siempre fueron frecuentes y la pequeña se dividía entre el calor mexicano y el trajín porteño para pasar tiempo con sus dos padres. Sin embargo, el virus impidió que esto pueda seguir pasando y fueron varios los meses en los que padre e hija no pudieron reencontrarse.

Pero las buenas noticias no tardarían en llegar. Hace un poco más de un mes, Barby Silenzi anunciaba en sus redes que su hija Elenita se embarcaba en un vuelo directo hacia México para reencontrarse con Franciso y así fue como ambos pasaron 40 días juntos después de un largo tiempo sin verse.

Al despedir a su hija y acompañarla para que regrese junto a su mamá en la Argentina, el conductor aprovechó para dedicarle algunas palabras en sus redes, despedirla y recordar el tiempo que estuvieron juntos en México.

“Sos la persona más importante de mi vida, junto a tu hermano, hija. Me acuerdo el día que mamá me contó que ibas a nacer: cuánto miedo, cuánta ansiedad”, expresó. “Hoy se que mamá hizo las cosas bien con vos”, reflexionó previo a contar una anécdota que vivieron juntos.

“Hace una semana fuimos al cine, compramos un camión de juguete lleno de pochoclos. Cuando salimos, un nene que no tendría más de dos años más que vos vino a regalarnos unas flores de papel y nos pidió el camión. No aceptaste el truque pero te sentí triste. Volviste al hotel y al otro día me dijiste que se lo querías regalar: lo buscamos y se lo diste”, recordó Delgado.

“Te espero pronto, porota de mi corazón. Te amo más que a mi vida y juntos, como te prometí, vamos a dar la vuelta al mundo”, se despidió acompañando el posteo con una foto de ellos dos, abrazados y riéndose en la playa.

