La conmovedora historia detrás del segundo nombre de Cielo, la nueva hija de Michael Bublé y Luisana Lopilato

Hace unos pocos días, Luisana Lopilato y Michael Bublé anunciaron que oficialmente la familia de cinco pasó a tener seis integrantes. Si bien antes adelantaron que esperaban una niña, ese día develaron una información que los fanáticos esperaban ansiosos: el nombre de la bebé. Decidieron llamarla Cielo Yoli Rose Bublé y recientemente se supo la emocionante historia que hay detrás de la elección que hicieron.

El pasado 20 de agosto, los nueve meses de espera llegaron a su fin y Luisana y Michael le dieron la bienvenida a su cuarta hija. Confirmaron la noticia a través de un posteo que rápidamente se llenó de cientos de likes y felicitaciones para la familia. Consistió en una tierna postal donde se puede ver como sus manos entrelazadas sostenían el diminuto pie de la beba. Además, escribieron un pequeño texto donde expresaron su total y completa felicidad.

“Del amor es la vida y es la luz y ella. Nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas ¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres! Te amamos”, firmaron los padres y Noha, Elias y Vida, hermanitos de la beba. Sin embargo, el nombre que eligieron no pasó desapercibido y ahora se dio a conocer quién era Yoli, la persona a la cual decidieron rendirle homenaje.

Luisana Lopilato y Michael Buble le dieron la bienvenida a su nueva hija con una tierna foto instagram @luisanalopilato

El segundo nombre que eligieron para la niña, tiene detrás un significado muy emotivo para la familia del canadiense. Según consignó el medio BigBang, Yoli se llamaba la abuela materna de Michael, una persona fundamental que luchó para que él pudiera crecer en la música y cumplir sus sueños. Ella y su marido Demetrio, lo apoyaron incansablemente en su camino artístico y fueron piezas claves para que, al crecer, se convirtiera en el reconocido artista que es.

Su abuelo Demetrio - quién murió en 2018 - era plomero y trabajaba gratis en distintos clubes a cambio de que su nieto pudiera subir al escenario y mostrar su talento. “Tenía 15, 16 y me dejaban cantar con los músicos. Mi abuelo me dio todo. Mis padres también, pero mi abuelo me amaba mucho. Era un hombre simplemente elegante y hermoso. Había mucho allí de lo que yo quería imitar”, contó el canadiense en una entrevista que dio a Today.

Hace unos días la familia Lopilato-Bublé se agrandó y Noah, Elías y Vida le dieron la bienvenida a su nueva hermanita instagram.com/luisanalopilato

Con el tiempo, el intérprete de “Sway” creció y se abrió paso en el mundo artístico, y sin dudas, el apoyo que recibió de sus abuelos fue muy importante tanto a nivel personal como profesional. Por ese motivo, tanto él como Luisana Lopilato decidieron traer al presente un pedacito de la historia familiar y eligieron “Yoli” como segundo nombre para su cuarta bebé. En realidad, ese era el apodo de la abuela del cantante, ya que en realidad se llamaba Yolanda Santaga (Moscone de soltera).

Tanto “Yoli” como Demetrio nacieron en Italia y luego se mudaron a Canadá, donde establecieron su familia. Ella falleció en 2014 y su marido en 2018, pero hasta el día de hoy permanece presentes en la vida de sus familiares y de la nueva generación, ya que su nueva bisnieta fue nombrada en su honor.