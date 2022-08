Así está hoy Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa cumplió 19 años y sorprende por el parecido con la actriz

Desde muy joven, la vida de Nancy Dupláa está expuesta en los medios de comunicación, debido a su profesión y a la gran popularidad que adquirió con sus distintos papeles protagónicos. Sin embargo, hay un aspecto que la actriz decidió manejar con gran hermetismo: la vida de sus tres hijos, Luca, Morena y Julián. Son escasas las ocasiones en las que expone a los adolescentes en sus redes sociales. Sin embargo, el cumpleaños de su hija la llevó a realizarle un homenaje virtual y la imagen que compartió sorprendió a sus seguidores.

“Guerrera del amor. Te amo @more.echarri. Feliz vida mi Sol”, escribió con emoción, Nancy Dupláa este martes 23 de agosto en su cuenta de Instagram para celebrar el cumpleaños de Morena — fruto de su relación con Pablo Echarri-, que festejó sus 19 años en un evento familiar. Junto a estas tiernas palabras, la actriz compartió dos fotos. La primera en la que mostró a su hija, muy pequeña, con un voluminoso vestido blanco. Mientras que la segunda es una imagen actual de la adolescente, donde se la ve frente a cámara esbozando una escueta sonrisa, mientras luce un look canchero e informal.

Nancy Dupláa saludó a su hija, por su cumpleaños número 19 (Foto Instagram @duplaa_nancyok)

Fue la imagen actual la que llamó poderosamente la atención de los miles de seguidores que tiene la actriz, los cuales además de saludar a la joven por su cumpleaños, señalaron el gran parecido físico entre madre e hija. Otros tantos, aseguraron que se trataba de la combinación “perfecta” entre los genes de Nancy y Pablo Echarri.

“Que bella es una mezcla de los dos”; “La combinación perfecta de genes. ¡Es muy bella!”; “Más hermosa no había”; “Hermosa fusión”; “Diosa More. No podía ser de otra manera con la diosa mayor de la madre y la pinta del Padre”; “Que divina que es”; “Que muñeca una mezcla de los dos”; “Que bella, no la conocía” y “Mitad Nancy, mitad Pablo. Es impresionantemente bella”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Morena Echarri cumplió 19 años y su foto causó gran sorpresa (Foto Instagram @duplaa_nancyok)

Con esta última imagen, se puede observar que Morena heredó el color verde de los ojos de su madre, con su característica mirada penetrante, mientras que de Pablo Echarri sacó la fisonomía de la nariz y boca. Asimismo, mantiene un gran parecido a Nancy cuando la actriz tenía la misma edad que ella y brillaba en las tiras juveniles de los años ‘90.

La gran diferencia de Morena con sus padres es que la joven mantiene un muy bajo perfil y se mantiene lejos de las cámaras. Sin embargo, comparte expresamente la militancia de los actores en el peronismo y es una gran activista por los derechos de las mujeres, lo cual manifiesta en sus redes sociales.

Nancy Dupláa durante su juventud, destaca su gran parecido con su hija (Foto Instagram @duplaa_nancyok)

La historia de amor de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Nancy Dupláa y Pablo Echarri supieron ser los talentos sobresalientes de los años ‘90. Ambos comenzaron sus carreras actorales cuando eran muy jóvenes y sus caminos se cruzaron entre sets de rodajes. Pero el amor entre ellos nació a principios de los años 2000, cuando fueron la pareja protagonista de la exitosa novela Los buscas de siempre (Canal 9). Aquel romance en lae ficción, se trasladó a sus vidas fuera de la pantalla.

Por su parte, la actriz en ese entonces se había convertido en madre de Luca, fruto de su relación con el periodista Matías Martin, mientras Pablo Echarri terminaba su romance de seis años con Natala Oreiro. El blanqueo de su romance fue un gran boom mediático en aquel entonces, ya que se trataba de dos de los actores más populares del momento.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri en el último capítulo de La Leona, novela que protagonizaron juntos. TELEFE

En febrero de 2022, cumplieron 15 años de casados, aunque hace 22 que están en pareja y supieron conformar una familia ensamblada con el hijo mayor de ella, y con la llegada de sus dos hijos en común, Morena, que cumplió 19 años, y Julián, de 12.