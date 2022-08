El incómodo momento que vivió Rodrigo Noya con su hijo durante una entrevista: “A veces pasa”

Rodrigo Noya comenzó su carrera comenzó cuando apenas era un niño, y desde entonces se le volvió natural compartir su vida personal y profesional frente a las cámaras. Sin embargo, el lunes por la tarde fue la primera vez que sumó a su hijo, Bautista, en una presentación en vivo. Lo que comenzó como un divertido momento padre e hijo, se vio atravesado por un inesperado comentario del menor, que dejó sin palabras al actor.

Bautista Noya tiene cinco años. En redes sociales, Rodrigo no duda en compartir los especiales momentos que vive junto al pequeño - fruto de su relación con Sofía Sorrenti-, y en muchas ocasiones, mostró las divertidas escenas que protagoniza su hijo. Y con el objetivo de mostrar el buen vínculo que mantienen, el actor lo sumó a una entrevista en el diván de Cortá por Lozano (Telefe).

Rodrigo muestra a su hijo en redes sociales (Foto Instagram @_rodrinoya)

Al comienzo de la nota, el niño se mostró un tanto vergonzoso, sin dejar de mirarse en los monitores. Pero de un momento a otro, comenzó a bailar junto a la conductora, que no salía de su asombro por los movimientos de Bautista que imitaban los de la última coreografía de Shakira, de la canción “Te felicito”.

Entretanto, Lozano le preguntó al actor a quién de los padres se parecía su hijo: “Me veo en él en estas cosas, que no le da vergüenza nada. Todo el mundo me dice: ‘Es igual a vos de chiquito’. Pero yo lo veo muy parecido a mi hermana. Mi hermana misma me dice que es igual a mí”, detalló el orgulloso padre.

Hijo de Rodrigo Noya

Luego de varios minutos de baile, Vero se dirgió directamente al niño, para saber más acerca de la relación con su padre: “¿Te gusta papá? ¿Es divertido papá?”. “Más o menos”, respondió Bautista sin dudar y de inmediato la conductora quiso profundizar en la respuesta e indagó si el actor era de enojarse mucho. “Se enoja con Belén”, contestó el pequeño.

“Con...bue”, contestó Noya, totalmente sorprendido por la sinceridad de su hijo, e indicó que Belén era su expareja. “Ah con tu mamá, bueno a veces pasa”, acotó la conductora con el objetivo de salir rápidamente de la situación, pero el actor indicó que no se trata de la madre del niño sino de su última novia. “Es que tenés tantas exnovias, que no sé”, dijo entre risas Verónica. Mientras Rodrigo intentaba salir del incómodo momento, aseguró que el pequeño se refería a la bailarina Belén Di Giorgio, con quien estuvo un año en pareja.

Rodrigo terminó su relación con Belén (Foto Instagram @_rodrinoya)

“Bueno, a veces nos enojamos los papás y las mamás, pero lo importante es que siempre queremos a nuestros hijos, más allá de todo”, concluyó la conductora para finalizar el tema. Rodrigo asintió a las palabras de Lozano, y ambos dejaron el asunto atrás para charla acerca de la vida profesional del joven de 28 años.