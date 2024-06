La contundente decisión que habría tomado Benjamín Vicuña luego de que se hiciera público su nuevo noviazgo

Escuchar

A lo largo de los años, la vida sentimental de Benjamín Vicuña dio mucho de que hablar. Tanto su escandalosa separación de Carolina ‘Pampita’ Ardohain como sus idas y venidas con María Eugenia ‘La China’ Suárez estuvieron en el centro de atención. Pero, ahora, tras su noviazgo con Eli Sulichin, trascendió que habría encontrado nuevamente el amor con una mujer llamada Analía, a quien presuntamente conoció en el gimnasio.

Si bien la relación se hizo pública, ambos optaron por mantener un perfil bajo. Sin embargo, a raíz de las repercusiones y con el deseo de mantener su privacidad, el actor habría tomado una tajante decisión para resguardar el vínculo con su nueva novia.

La última relación conocida de Benjamín Vicuña fue con Eli Sulichin Grupo Mass

Hace un par de días, en Socios del espectáculo (eltrece) revelaron que Benjamín Vicuña estaría nuevamente enamorado y la historia habría comenzado en un gimnasio. “Hace siete meses ella estaba casada, se estaba separando. Estaba en el final de una relación, a pesar de que tiene dos hijos. Lo conoció al famoso, empezaron un ida y vuelta y no blanquean todavía, del todo”, expresó Rodrigo Lussich.

Luego de que el romance saliera a la luz, y a raíz de las repercusiones, este miércoles, en el mismo programa aseguraron que Benjamín Vicuña y Anita habrían dejado de asistir al lugar en el que nació la relación. “Resulta que ellos dos, Anita y Benjamín, no volvieron al gimnasio después de que dimos la primicia. Es la comidilla del gym”, advirtió Lussich. “Es así, el novio de ella, Andrés, el exmarido, en realidad, el padre de los hijos, desapareció de acción”, agregó. Ante esto, Paula Varela acotó que el hombre no va más “desde que se separó”, hace presuntamente seis meses.

En este sentido, Lussich explicó que presuntamente Analía y Benjamín “dejaron el gimnasio momentáneamente para evitar comentarios”. No obstante, aseguró que “la relación sigue viento en popa”.

Según trascendió, Anita tiene 40 años y se dedica al rubro de finanzas (Foto: captura de TV)

Por último, Adrián Pallares contó que la nueva pareja fue al teatro a ver Esperando la carroza. Sin embargo, el actor habría pedido entradas en ubicaciones separadas, por lo que asistieron juntos, pero se sentaron en lugares distintos.

En cuanto a Analía, si bien trascendió una foto, hace un par de días Yanina Latorre reveló en LAM (América) algunos datos sobre la mujer que le robó el corazón a Vicuña. Contó que la mujer tiene 40 años, es madre de dos hijas y Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además, añadió que hizo una maestría en finanzas, y trabaja de manera remota para un estudio de arquitectura de San Diego, California.

Benjamín Vicuña habló por primera vez de su romance y contó cómo nació el amor

Luego de que trascendiera la noticia de su nueva relación, Benjamín Vicuña habló con LAM y dijo que estaba “todo muy bien con Analía”. Aunque destacó que se conocieron por amigos en común y no en el gimnasio, el actor expuso: “Si te puedo decir que estoy contento, viviendo algo que es una pena tener que comunicarlo o hablar al respecto, porque la verdad es algo muy reciente. Espero que funcione porque es una mujer espectacular”.

Asimismo, el protagonista de Felicidades cuestionó el tener que hablar de temas privados, sobre todo cuando la otra protagonista de la historia tiene un perfil bajo. “La gente que no tiene nada que ver con esto le cuesta muchísimo, porque es algo que genera mucha impresión. Pero, tiene buena onda y es algo que está recién empezando. No me pinchen el globo, ojalá que dure”, sentenció.

LA NACION