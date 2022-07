Eli Sulichin interrumpió a Benjamín Vicuña en medio de una entrevista para hacerle una sugerencia

Eli Sulichin y Benjamín Vicuña viven un intenso romance, aunque de bajo perfil. Tras una importante exposición que tuvo tanto en su relación con Carolina “Pampita” Ardohain como con Eugenia “la China” Suárez, ahora el actor decidió mantener un gran hermetismo con su nuevo noviazgo, en sintonía con la poca relación con los medios que mantiene la empresaria. Sin embargo, demostró que no es ajena al trabajo de su pareja y decidió interrumpirlo para hacerle una importante sugerencia.

Como es habitual, al momento de promocionar o dar por finalizado un proyecto laboral, los artistas brindan entrevistas al respecto. En esta caso, Benjamín Vicuña lo hizo en relación con el último capítulo de El primero de nosotros (Telefe), la serie que protagonizó y que narra el recorrido de un hombre al ser diagnosticado con una grave enfermedad.

Benjamín Vicuña y Luciano Castro en el capítulo final de la ficción captura de video

La emoción que causó la ficción llevó al actor a ser muy halagado. En este sentido, en diálogo con Diego Poggi, señaló que atraviesa un buen momento tanto laboral como sentimental, y mientras hablaba señaló que su novia, Eli Sulichin, lo escuchaba atentamente, ya que se encontraba a su lado, pero sin aparecer en pantalla.

“Sí, estoy feliz, en un súper buen momento, disfrutando de lo que hago. Estoy muy tranquilo, en paz con mis hijos, en un momento de madurez y con el corazón lleno”, detalló Vicuña sobre su actual vida, luego de ser protagonista de una escandalosa separación en octubre de 2021 de La China Suárez. Semanas atrás, la actriz indicó en Twitter que ella es criticada por sus viajes, pero “el padre de sus hijos hace lo mismo” y los ve cuando puede. En ese sentido, el actor chileno se muestra muy relajado con sus vínculos, por lo que no le respondió a su expareja.

La intervención de Eli en medio de la entrevista con Diego Poggi

Enfocado en este momento de felicidad, fue interrumpido durante la entrevista por Eli. “¿Qué? ¿Qué me decís? ¡Ah, sí, claro!”, expresó en voz alta el actor, sin disimular que se encontraba escuchando a su pareja, que le hacía un comentario. En ese momento, Diego Poggi pregunto qué era lo que sucedía, allí en un tono humorístico Vicuña indicó que su novia le sugería que pida helado, lo que habría sido un guiño para los empresarios del rubro.

Entre risas, el periodista sugirió que habría sido ideal haberlo pedido más temprano, debido a que ya era muy tarde. En un tono más serio, Benjamín reveló que en realidad su pareja le indicaba que haga un agradecimiento. “No, me dice que me despida de la gente. Y es verdad”, expresó el chileno que ya estaba finalizando su entrevista y es por eso que la empresaria se mostró atenta para que no olvide de todas las personas que se mantenían conectada al vivo, escuchándolo.

Acto seguido, le hizo caso a su novia y procedió a despedirse de la audiencia. Entre risas, el periodista hizo lo mismo, y dio por finalizada la nota.

La historia de amor de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

A dos meses de su separación con Eugenia “La China” Suárez, y mientras ella enfrentaba un sin fin de críticas al ser señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Benjamín Vicuña comenzaba una historia de amor inesperada.

Durante un evento familiar organizado por Pampita y Benjamín Vicuña, Eli Sulichin se cruzó con él. En ese momento ambos estaban solteros. La empresaria conforma el grupo de amigas de la modelo, por lo que ya se conocía con el actor, sin embargo, ese encuentro tuvo un condimento especial, y desde ese día no se volvieron a separar.

Benjamín Vicuña y su novia, Eli Sulichín Gerardo Viercovich

La relación fue impulsada por Pampita, quien sugirió que ambos salieran y ese fue el primer paso para que la ahora pareja se diera una oportunidad. Desde entonces, se muestran muy enamorados y con la necesidad de mantener su relación puertas adentro.